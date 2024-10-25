Взимку без світла: Запорізька область готується до найгіршого сценарію

Запорізька область готується до ймовірного погіршення ситуації з електропостачанням узимку. За найгіршого сценарію можливі тривалі або повні відключення світла.

Чому Запорізька область може залишитись без світла

Цієї зими в Запоріжжі можуть виникнути перебої з централізованим електропостачанням водонапірних станцій. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Федоров зазначив, що генератори в школах і лікарнях забезпечать електропостачання для навчання та медичної допомоги.

Іван Федоров Голова Запорізької ОВА Я всім говорю, що ми маємо готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Може, це не подобається. Тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але треба готуватися до найгіршого. Буде краще – буде супер.

Він також повідомив, що на великих котельнях Запоріжжя та області встановлять когенераційні установки, перші з яких планують запустити вже в грудні.

Чому є затримка і чому це зробили не до опалювального сезону? Тому що ми розуміємо, що Україна – величезна країна і сьогодні в нас є шалений попит на когенераційні установки. Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. І також у нас грошей немає,

– пояснив глава ОВА.

Федоров додав, що західні партнери профінансували когенераційні установки, тому 15 листопада перші з них вже з’являться в Запоріжжі. Очікується, що підключення займе до місяця часу.