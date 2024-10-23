Чи подорожчає електроенергія у листопаді

У листопаді вартість електроенергії для населення не зазнаватиме змін. Щобільше, це значення не має зростати до 30 квітня 2025 року, повідомляє Міненерго.

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Однак, є громадяни, що можуть платити за електроенергію вдвічі менше. Зокрема, ті особи, які використовують лічильник на декілька зон.

Якщо споживач має двозонний пристрій, тариф встановлено такий:

з 7:00 до 23:00 громадянин має платити 4,32 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 7:00 діє нічний тариф – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Також економити можуть громадяни, що використовують електроопалювальні установки. Для таких споживачів тариф на період опалювального сезону може бути 2,64 гривні за кіловат-годину, якщо їхнє споживання на місяць не перевищує 2 000 кіловат-годин.