Подорожает ли электроэнергия в ноябре

В ноябре стоимость электроэнергии для населения не будет меняться. Более того, это значение не должно расти до 30 апреля 2025 года, сообщает Минэнерго.

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Однако, есть граждане, которые могут платить за электроэнергию вдвое меньше. В частности, те лица, которые используют счетчик на несколько зон.

Если потребитель имеет двухзонный устройство, тариф установлен такой:

с 7:00 до 23:00 гражданин должен платить 4,32 гривны за киловатт-час;

с 23:00 до 7:00 действует ночной тариф – 2,16 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Также экономить могут граждане, использующие электроотопительные установки. Для таких потребителей тариф на период отопительного сезона может быть 2,64 гривны за киловатт-час, если их потребление в месяц не превышает 2 000 киловатт-часов.