Трампу краще подумати двічі: ЄС обіцяє "рішучу відповідь" на мита США

ЄС заявив про готовність вжити рішучих заходів у разі введення мит на європейські товари президентом США Дональдом Трампом. Крім того, ЄС засудив жорсткі торгівельні обмеження, запроваджені Трампом напередодні.

ЄС рішуче реагуватиме на запровадження мит

Неназваний речник Єврокомісії підкреслив, що ЄС рішуче реагуватиме на будь-якого торгового партнера, який несправедливо чи свавільно вводить тарифи на європейські товари, передає 24 Канал із посиланням на France 24.

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Він також зазначив, що наразі немає інформації про додаткові тарифи на товари з ЄС.

Європейський Союз шкодує про рішення США запровадити тарифи проти Канади, Мексики та Китаю. Тарифи створюють непотрібні економічні перешкоди та стимулюють інфляцію. Вони завдають шкоди всім сторонам,

– заявив він.

Речник Європейської комісії підкреслив, що ЄС продовжить підтримувати низькі тарифи для сприяння зростанню та економічній стабільності в рамках сильної, заснованої на правилах торгової системи. Він також підтвердив відданість ЄС торгівельним і інвестиційним відносинам зі Сполученими Штатами, які є найбільшими у світі.

Нагадаємо! Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі повідомив про намір запровадити мита на товари з країн ЄС. Він зазначив, що ЄС погано поводився з США, не приймаючи американські автомобілі та сільськогосподарську продукцію. Трамп пообіцяв вжити значних заходів щодо ЄС.