У чому Трамп звинувачує ЄС

Трамп заявив, що Сполучені Штати зазнавали економічних збитків від більшості країн світу, оскільки мали торгівельний дефіцит майже з кожною з них. Він наголосив, що ця ситуація була несправедливою і потребує змін, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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У відповідь на запитання BBC щодо конкретних термінів запровадження мит на ЄС, Трамп зазначив, що точного графіка немає, але це станеться найближчим часом.

Сполучені Штати були обкрадені практично всіма країнами світу. Ми маємо дефіцит майже з кожною країною – не з усіма, але з більшістю, і ми це змінимо. Це було несправедливо. Вони справді користувалися США,

– стверджує Трамп.

Трамп заявив, що Європейський Союз не приймає американські автомобілі та сільськогосподарську продукцію, тоді як США імпортують з ЄС мільйони автомобілів.

Вони не приймають наші автомобілі, не приймають нашу сільськогосподарську продукцію. Вони майже нічого не приймають, а ми приймаємо від них усе – від мільйонів автомобілів до величезної кількості продовольства та сільгосппродукції,

– заявив Трамп.

Нагадаємо, що 2 лютого президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним кроком у межах торгівельної війни. У відповідь лідери Канади та Мексики заявили про намір запровадити аналогічні заходи.