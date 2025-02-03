В чем Трамп обвиняет ЕС

Трамп заявил, что Соединенные Штаты испытывали экономические убытки от большинства стран мира, поскольку имели торговый дефицит почти с каждой из них. Он отметил, что эта ситуация была несправедливой и требует изменений, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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В ответ на вопрос BBC относительно конкретных сроков введения пошлин на ЕС, Трамп отметил, что точного графика нет, но это произойдет в ближайшее время.

Соединенные Штаты были обворованы практически всеми странами мира. Мы имеем дефицит почти с каждой страной – не со всеми, но с большинством, и мы это изменим. Это было несправедливо. Они действительно пользовались США,

– утверждает Трамп.

Трамп заявил, что Европейский Союз не принимает американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию, тогда как США импортируют из ЕС миллионы автомобилей

Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не принимают, а мы принимаем от них все – от миллионов автомобилей до огромного количества продовольствия и сельхозпродукции,

– заявил Трамп.

Напомним, что 2 февраля президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным шагом в рамках торговой войны. В ответ лидеры Канады и Мексики заявили о намерении ввести аналогичные меры.