ЕС будет решительно реагировать на введение пошлин

Неназванный представитель Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС будет решительно реагировать на любого торгового партнера, который несправедливо или произвольно вводит тарифы на европейские товары, передает 24 Канал со ссылкой на France 24.

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Он также отметил, что пока нет информации о дополнительных тарифах на товары из ЕС.

Европейский Союз сожалеет о решении США ввести тарифы против Канады, Мексики и Китая. Тарифы создают ненужные экономические препятствия и стимулируют инфляцию. Они наносят ущерб всем сторонам,

– заявил он.

Представитель Европейской комиссии подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать низкие тарифы для содействия росту и экономической стабильности в рамках сильной, основанной на правилах торговой системы. Он также подтвердил приверженность ЕС торговым и инвестиционным отношениям с Соединенными Штатами, которые являются крупнейшими в мире.

Напомним! Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме сообщил о намерении ввести пошлины на товары из стран ЕС. Он отметил, что ЕС плохо обращался с США, не принимая американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию. Трамп пообещал принять значительные меры в отношении ЕС.