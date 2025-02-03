ЄС рішуче реагуватиме на запровадження мит

Неназваний речник Єврокомісії підкреслив, що ЄС рішуче реагуватиме на будь-якого торгового партнера, який несправедливо чи свавільно вводить тарифи на європейські товари, передає 24 Канал із посиланням на France 24.

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Він також зазначив, що наразі немає інформації про додаткові тарифи на товари з ЄС.

Європейський Союз шкодує про рішення США запровадити тарифи проти Канади, Мексики та Китаю. Тарифи створюють непотрібні економічні перешкоди та стимулюють інфляцію. Вони завдають шкоди всім сторонам,

– заявив він.

Речник Європейської комісії підкреслив, що ЄС продовжить підтримувати низькі тарифи для сприяння зростанню та економічній стабільності в рамках сильної, заснованої на правилах торгової системи. Він також підтвердив відданість ЄС торгівельним і інвестиційним відносинам зі Сполученими Штатами, які є найбільшими у світі.

Нагадаємо! Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі повідомив про намір запровадити мита на товари з країн ЄС. Він зазначив, що ЄС погано поводився з США, не приймаючи американські автомобілі та сільськогосподарську продукцію. Трамп пообіцяв вжити значних заходів щодо ЄС.