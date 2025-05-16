Zara продовжує працювати в Росії, проте під новими вивісками, – FT

Після повномасштабного вторгнення іспанська Inditex вийшла з ринку Росії, проте залишила для себе можливість повернення. Нині деякі її бренди працюють під новими вивісками.

Як компанія вийшла з ринку

Inditex володіє брендами Zara, Bershka та Pull & Bear, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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У жовтні 2022 року Inditex знайшла покупця для свого російського бізнесу, який тепер працює під назвою New Fashion. Ним стала ліванська родина Даер, яка продає товари Inditex за франшизою. За місяць до угоди родина Даер зареєструвала в ОАЕ компанію Mixed R, яка офіційно і стала власником російського підрозділу Inditex.

Перш ніж завершити продаж, Inditex списала кредит на 9,1 мільярдів рублів, виданий раніше дочірній компанії в Росії, та переказала їй ще 5,7 мільярдів рублів. Після цього компанію продали за символічну суму.

З погляду здорового глузду в актив, від якого позбавляються, зазвичай не інвестують,

– зазначив колишній операційний директор EY Пол Остлінг.

Повернення брендів під новими назвами

Після зміни власника на місці магазинів Zara, Pull & Bear, Bershka та Stradivarius (їх було 243) з'явилися нові бренди: Maag, Dub, Ecru та Vilet. Вони пропонують майже ідентичний одяг від незмінних постачальників.

Частина дизайнерів, менеджерів і закупників Inditex переїхали до ОАЕ та працюють в бізнесі, який іспанська компанія називає "Daher Group". Такої компанії офіційно не існує, але вона оперує через Mixed R.

Схоже, це частина закономірності, яку я спостерігав у деяких інших випадках, коли компанії виїжджали з Росії, а активи були записані на ім'я холдингових компаній, контрольованих в ОАЕ, де практично неможливо знайти інформацію, і тому їх неможливо перевірити,

– сказав професор Крістіан Ласслетт.

Inditex запевнила Financial Times, що більше не має нічого спільного зі своїм колишнім бізнесом і ніяк йому не допомагає. За їхніми словами, вони просто продали компанію, але залишили собі можливість повернутися на ринок Росії, якщо домовляться про франшизу.