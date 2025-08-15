В Україні з наступного року суттєво зростуть заробітні плати сімейних лікарів. Також отримуватимуть більше коштів медики, які працюють у зонах бойових дій.

Як зростуть зарплати лікарів?

Міністерство охорони здоров'я перерахує капітаційну ставку, щоб з 1 січня 2026 року мінімальна базова заробітна плата сімейного лікаря при складанні 1 800 декларацій була 35 000 гривень. Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Далі ми розуміємо, що є можливість дораховувати кошти. Ми тільки допустили цю програму, умовно місяць на розкачку, на комунікацію, на пояснення. Вересень-жовтень будемо дивитися, наскільки наша програма має популярність,

– розповів Ляшко.

За словами міністра, в Україні наразі є значний дефіцит медиків, хоча держава й надає лікарям підтримку.

Наразі медики отримують так звані "підйомні", щоб облаштувати побут, якщо переїжджають працювати у сільську місцевість та на прифронтові території.

Також вони можуть отримати службове житло від держави. У 2025 році на це виділили з бюджету 100 мільйонів гривень.

Варто знати! Медпрацівник, який приїжджає до закладу та відповідає всім критеріям постанови Кабміну, може звернутися до керівника лікарні із заявою на отримання житла. Інформацію передають через обласну адміністрацію до МОЗ, яке перераховує кошти на купівлю квартири відповідно до розрахованої вартості за методикою.

Які ще виплати для медиків зростуть?

Також з 2026 року зростуть виплати медикам, які надають екстрену допомогу на фронті.

Ми рухаємося до збільшення заробітної плати для медичних працівників, які працюють у зоні активних бойових дій. Перший такий комплект рішень вже був ухвалений цього тижня урядом. Зокрема, ми збільшили коефіцієнт для екстреної медичної допомоги і за виїзди на територію активних бойових дій або можливих бойових дій,

– додав Ляшко.

Уряд вирішив збільшити коефіцієнти доплат:

за роботу на територіях можливих бойових дій – з 1,1 до 1,48;

за роботу на територіях активних бойових дій – з 1,26 до 6,01.

Важливо! Внаслідок підвищення медики у зонах активних бойових дій з наступного року будуть отримувати ставку, що у 6 разів вища за нинішню.