Доплата 30 тисяч гривень: хто з військових отримує найменші виплати

Зарплата військових складається з грошового забезпечення та доплат, які залежать від функцій службовця. Враховуючи ці доплати, найменші виплати отримують певні категорії.

Хто отримує доплату 30 тисяч гривень

Українські військові отримують доплати, розмір яких залежить від функцій, які вони виконують. Розподіл виглядає наступним чином:

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30 тисяч гривень – військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковики та курсантів військових вишів, офіцери управлінь і штабів.

– військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковики та курсантів військових вишів, офіцери управлінь і штабів. 50 тисяч гривень – хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.

– хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання. 100 тисяч гривень – військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.

Від 1 лютого 2023 року доплату 30 тисяч гривень отримуютьТобто навіть, якщо службовець на ротації, але виконує ці завдання – він має право на виплати.

Гроші отримують ті, хто виконують наступні завдання:

у складі угруповань військ чи резерву головнокомандувача ЗСУ;

у складі пунктів управління Генштабу, які здійснюють управління угрупованнями військ, які діють;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури;

відряджені до військових адміністрацій у районах ведення бойових дій;

із забезпечення підрозділів у районах ведення бойових дій згідно з логістичними розпорядженнями.

Натомість без доплат лишилися усі, хто не служить у складі угруповань Сил оборони або резерву головнокомандувача і перебуває за межами районів ведення бойових дій.

Кому дісталися найменші виплати

Наведемо декілька прикладів найнижчих виплат з урахуванням доплат 30 тисяч гривень: