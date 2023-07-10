Кто получает доплату 30 тысяч гривен

Украинские военные получают доплаты, размер которых зависит от выполняемых функций. Распределение выглядит следующим образом:

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30 тысяч гривен – военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочники и курсанты военных вузов, офицеры управлений и штабов.

– военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочники и курсанты военных вузов, офицеры управлений и штабов. 50 тысяч гривен – кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.

– кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание. 100 тысяч гривен – военные, которые находятся непосредственно на линии столкновения.

Напомним! С 1 февраля 2023 года доплату 30 тысяч гривен получают только военнослужащие, выполняющие боевые задания согласно приказам. Речь идет не только о служащих, находящихся в зоне боевых действий. То есть даже если служащий на ротации, но выполняет эти задачи – он имеет право на выплаты.

Деньги получают те, кто выполняет следующие задачи:

в составе группировок войск или резерва главнокомандующего ВСУ;

в составе пунктов управления Генштаба, осуществляющих управление действующими группировками войск;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры;

командированы в военные администрации в районах ведения боевых действий;

по обеспечению подразделений в районах ведения боевых действий согласно логистическим распоряжениям.

Без доплат остались все, кто не служит в составе группировок Сил обороны или резерва главнокомандующего и находится за пределами районов ведения боевых действий.

Кому достались минимальные выплаты

Приведем несколько примеров самых низких выплат с учетом доплат 30 тысяч гривен: