Кто получает доплату 30 тысяч гривен

Украинские военные получают доплаты, размер которых зависит от выполняемых функций. Распределение выглядит следующим образом:

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  • 30 тысяч гривен – военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочники и курсанты военных вузов, офицеры управлений и штабов.
  • 50 тысяч гривен – кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.
  • 100 тысяч гривен – военные, которые находятся непосредственно на линии столкновения.

Деньги получают те, кто выполняет следующие задачи:

  • в составе группировок войск или резерва главнокомандующего ВСУ;
  • в составе пунктов управления Генштаба, осуществляющих управление действующими группировками войск;
  • по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры;
  • командированы в военные администрации в районах ведения боевых действий;
  • по обеспечению подразделений в районах ведения боевых действий согласно логистическим распоряжениям.

Без доплат остались все, кто не служит в составе группировок Сил обороны или резерва главнокомандующего и находится за пределами районов ведения боевых действий.

Кому достались минимальные выплаты

Приведем несколько примеров самых низких выплат с учетом доплат 30 тысяч гривен:

  • Командир бригады – 62 962 гривен.
  • Командир батальона – 54 362 гривны.
  • Командир роты – 50 774 гривен.
  • Командир взвода – 49 095 гривен.
  • Главный сержант роты – 46 928 гривен.
  • Рекрут – 43 175 гривен.