Кто получает доплату 30 тысяч гривен
Украинские военные получают доплаты, размер которых зависит от выполняемых функций. Распределение выглядит следующим образом:
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- 30 тысяч гривен – военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочники и курсанты военных вузов, офицеры управлений и штабов.
- 50 тысяч гривен – кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.
- 100 тысяч гривен – военные, которые находятся непосредственно на линии столкновения.
Деньги получают те, кто выполняет следующие задачи:
- в составе группировок войск или резерва главнокомандующего ВСУ;
- в составе пунктов управления Генштаба, осуществляющих управление действующими группировками войск;
- по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры;
- командированы в военные администрации в районах ведения боевых действий;
- по обеспечению подразделений в районах ведения боевых действий согласно логистическим распоряжениям.
Без доплат остались все, кто не служит в составе группировок Сил обороны или резерва главнокомандующего и находится за пределами районов ведения боевых действий.
Кому достались минимальные выплаты
Приведем несколько примеров самых низких выплат с учетом доплат 30 тысяч гривен:
- Командир бригады – 62 962 гривен.
- Командир батальона – 54 362 гривны.
- Командир роты – 50 774 гривен.
- Командир взвода – 49 095 гривен.
- Главный сержант роты – 46 928 гривен.
- Рекрут – 43 175 гривен.