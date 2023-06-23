Кто имеет право на доплату 30 тысяч гривен

С 1 февраля 2023 года доплату 30 тысяч гривен получают только военнослужащие, выполняющие боевые задания согласно приказам. Речь не только о служащих, находящихся в зоне боевых действий. Это вознаграждение выплачивается в зависимости от выполняемых ими задач.

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Деньги получают те, кто выполняет следующие задачи:

в составе группировок войск или резерва главнокомандующего ВСУ;

в составе пунктов управления Генштаба, осуществляющих управление действующими группировками войск;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры;

командированы в военные администрации в районах ведения боевых действий;

по обеспечению подразделений в районах ведения боевых действий согласно логистическим распоряжениям.

То есть даже если военный на ротации, но выполняет эти задачи – он имеет право на выплаты.

Напомним! Без доплат остались все, кто не служит в составе группировок Сил обороны или резерва главнокомандующего и находится за пределами районов ведения боевых действий.

Как распределяются другие доплаты среди военных

В доплату 50 тысяч гривен могут рассчитывать военные, выполняющие боевые задания в составе органов военного управления, управляющих подразделениями первого эшелона обороны или наступления на линии столкновения. Список этих органов утверждает главнокомандующий либо начальник Генштаба.

100 тысяч гривен получают защитники, которые непосредственно участвуют в боевых действиях и выполняют боевые задания. Районы ведения военных действий определяются соответствующими решениями главнокомандующего ВСУ.

В частности, эти доплаты рассчитаны на:

летчиков, совершающих полеты в районах ведения военных действий;

военных в составе подразделения ракетных войск и артиллерии в районах ведения боевых действий;

военных, выполняющих задачи по огневому поражению воздушных и морских целей противника в районах ведения боевых действий;

моряков, выполняющих задачи на кораблях, катерах, судах вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования и мест временного базирования;

медицинский персонал медицинских частей и подразделений в районах военных действий.

Напомним! Также 100 тысяч гривен единовременно получают родственники погибших военных за месяц, в котором погибли. Родственникам захваченных в плен (кроме сдавшихся добровольно) или являющихся заложниками, без вести пропавшими, за время пребывания в плену, тоже платят эту сумму.

К слову, эта сумма выплачивается также в связи с полученным военнослужащим на службе ранением со дня получения ранения.

Кто вообще не имеет права на доплаты

Доплаты в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен не имеют права получать лица, относящиеся к следующим категориям: