Кто имеет право на доплату 30 тысяч гривен
С 1 февраля 2023 года доплату 30 тысяч гривен получают только военнослужащие, выполняющие боевые задания согласно приказам. Речь не только о служащих, находящихся в зоне боевых действий. Это вознаграждение выплачивается в зависимости от выполняемых ими задач.
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Деньги получают те, кто выполняет следующие задачи:
- в составе группировок войск или резерва главнокомандующего ВСУ;
- в составе пунктов управления Генштаба, осуществляющих управление действующими группировками войск;
- по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры;
- командированы в военные администрации в районах ведения боевых действий;
- по обеспечению подразделений в районах ведения боевых действий согласно логистическим распоряжениям.
То есть даже если военный на ротации, но выполняет эти задачи – он имеет право на выплаты.
Как распределяются другие доплаты среди военных
В доплату 50 тысяч гривен могут рассчитывать военные, выполняющие боевые задания в составе органов военного управления, управляющих подразделениями первого эшелона обороны или наступления на линии столкновения. Список этих органов утверждает главнокомандующий либо начальник Генштаба.
100 тысяч гривен получают защитники, которые непосредственно участвуют в боевых действиях и выполняют боевые задания. Районы ведения военных действий определяются соответствующими решениями главнокомандующего ВСУ.
В частности, эти доплаты рассчитаны на:
- летчиков, совершающих полеты в районах ведения военных действий;
- военных в составе подразделения ракетных войск и артиллерии в районах ведения боевых действий;
- военных, выполняющих задачи по огневому поражению воздушных и морских целей противника в районах ведения боевых действий;
- моряков, выполняющих задачи на кораблях, катерах, судах вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования и мест временного базирования;
- медицинский персонал медицинских частей и подразделений в районах военных действий.
К слову, эта сумма выплачивается также в связи с полученным военнослужащим на службе ранением со дня получения ранения.
Кто вообще не имеет права на доплаты
Доплаты в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен не имеют права получать лица, относящиеся к следующим категориям:
- военные, обучающиеся за границей;
- курсанты, которые учатся в Украине, но не привлечены к выполнению боевого задания или распоряжения;
- военнослужащие, которые несут службу не в зоне боевых действий и не имеют приказа о боевом задании;
- ІТ-войска.