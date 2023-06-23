Хто має право на доплату 30 тисяч гривень

Від 1 лютого 2023 року доплату 30 тисяч гривень отримують лише військовослужбовці, які виконують бойові завдання згідно з наказами. Мовиться не лише про службовців, які перебувають у зоні бойових дій. Ця винагорода виплачується залежно від завдань, які вони виконують.

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Гроші отримують ті, хто виконують наступні завдання:

у складі угруповань військ чи резерву головнокомандувача ЗСУ;

у складі пунктів управління Генштабу, які здійснюють управління угрупованнями військ, які діють;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури;

відряджені до військових адміністрацій у районах ведення бойових дій;

із забезпечення підрозділів у районах ведення бойових дій згідно з логістичними розпорядженнями.

Тобто навіть, якщо військовий на ротації, але виконує ці завдання – він має право на виплати.

Нагадаємо! Без доплат залишилися всі, хто не служить у складі угруповань Сил оборони або резерву головнокомандувача і перебуває за межами районів ведення бойових дій.

Як розподіляються інші доплати серед військових

На доплату 50 тисяч гривень можуть розраховувати військові, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління, які управляють підрозділами першого ешелону оборони або наступу на лінії зіткнення. Перелік цих органів затверджує головнокомандувач або начальник Генштабу.

100 тисяч гривень отримують захисники, які беруть безпосередню участь у бойових діях та виконують бойові завдання. Райони ведення воєнних дій визначаються відповідними рішеннями головнокомандувача ЗСУ.

Зокрема ці доплати розраховані на:

льотчиків, які здійснюють польоти в районах ведення воєнних дій;

військових у складі підрозділу ракетних військ та артилерії в районах ведення бойових дій;

військових, які виконують завдання з вогневого ураження повітряних і морських цілей противника в районах ведення бойових дій;

моряків, які виконують завдання на кораблях, катерах, суднах поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування та місць тимчасового базування;

медичний персонал медичних частин і підрозділів у районах ведення воєнних дій.

Нагадаємо! Також 100 тисяч гривень одноразово отримують родичі загиблих військових за місяць, у якому ті загинули. Родичам захоплених у полон (крім тих, які здалися добровільно) або які є заручниками, безвісти зниклими, за час перебування в полоні, теж платять цю суму.

До слова, ця сума виплачується також у зв'язку з отриманим військовослужбовцем на службі пораненням від дня отримання поранення.

Хто взагалі не має права на доплати

Доплати у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень не мають права отримувати особи, які належать до наступних категорій: