Хто з військових отримує найбільші виплати
Спершу варто нагадати з чого складається зарплата українських військових. Вона поділяється на дві частини – грошове забезпечення (оновна зарплата) та доплати (30, 50 та 100 тисяч гривень).
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Доплати розподіляються наступним чином:
- 100 тисяч гривень – військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.
- 50 тисяч гривень – ті, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.
- 30 тисяч гривень – військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковики та курсантів військових вишів, офіцери управлінь і штабів.
Таким чином, найбільші виплати отримують військові на лінії фронту з наступними званнями:
- Командир бригади – 150 173 гривень.
- Командир батальйону – 136 481 гривню на місяць.
- Командир роти – 131 224 гривень.
- Командир взводу – 128 229 гривень.
- Головний сержант роти – 126 094 гривень.
- Рекрут – 120 130 гривень.
Скільки отримують військові на пенсії
- Розмір пенсії військових становить від 50% (звільненим у відставку за віком або станом здоров’я від 55%) до 70% грошового забезпечення. Мінімальна пенсія за вислугу років не може становити менш як 3 854 гривні.
- Пенсія за інвалідністю нараховується у залежності від обставин її отримання та групи. Розмір пенсій по інвалідності внаслідок війни I групи складає 100%, II групи – 80%, III групи – 60% від заробітку.
- Пенсії в разі втрати годувальника призначаються непрацездатним членам сімей загиблих військових або таких, що пропали безвісти. Її надають якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення з неї.