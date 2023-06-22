Хто з військових отримує найбільші виплати

Спершу варто нагадати з чого складається зарплата українських військових. Вона поділяється на дві частини – грошове забезпечення (оновна зарплата) та доплати (30, 50 та 100 тисяч гривень).

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Доплати розподіляються наступним чином:

  • 100 тисяч гривень – військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.
  • 50 тисяч гривень – ті, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.
  • 30 тисяч гривень – військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковики та курсантів військових вишів, офіцери управлінь і штабів.

Таким чином, найбільші виплати отримують військові на лінії фронту з наступними званнями:

  • Командир бригади – 150 173 гривень.
  • Командир батальйону – 136 481 гривню на місяць.
  • Командир роти – 131 224 гривень.
  • Командир взводу – 128 229 гривень.
  • Головний сержант роти – 126 094 гривень.
  • Рекрут – 120 130 гривень.

Скільки отримують військові на пенсії

  • Розмір пенсії військових становить від 50% (звільненим у відставку за віком або станом здоров’я від 55%) до 70% грошового забезпечення. Мінімальна пенсія за вислугу років не може становити менш як 3 854 гривні.
  • Пенсія за інвалідністю нараховується у залежності від обставин її отримання та групи. Розмір пенсій по інвалідності внаслідок війни I групи складає 100%, II групи – 80%, III групи – 60% від заробітку.
  • Пенсії в разі втрати годувальника призначаються непрацездатним членам сімей загиблих військових або таких, що пропали безвісти. Її надають якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення з неї.