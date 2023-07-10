Хто отримує доплату 30 тисяч гривень

Українські військові отримують доплати, розмір яких залежить від функцій, які вони виконують. Розподіл виглядає наступним чином:

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  • 30 тисяч гривень – військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковики та курсантів військових вишів, офіцери управлінь і штабів.
  • 50 тисяч гривень – хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.
  • 100 тисяч гривень – військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.

Гроші отримують ті, хто виконують наступні завдання:

  • у складі угруповань військ чи резерву головнокомандувача ЗСУ;
  • у складі пунктів управління Генштабу, які здійснюють управління угрупованнями військ, які діють;
  • з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури;
  • відряджені до військових адміністрацій у районах ведення бойових дій;
  • із забезпечення підрозділів у районах ведення бойових дій згідно з логістичними розпорядженнями.

Натомість без доплат лишилися усі, хто не служить у складі угруповань Сил оборони або резерву головнокомандувача і перебуває за межами районів ведення бойових дій.

Кому дісталися найменші виплати

Наведемо декілька прикладів найнижчих виплат з урахуванням доплат 30 тисяч гривень:

  • Командир бригади – 62 962 гривень.
  • Командир батальйону – 54 362 гривні.
  • Командир роти – 50 774 гривень.
  • Командир взводу – 49 095 гривень.
  • Головний сержант роти – 46 928 гривень.
  • Рекрут – 43 175 гривень.