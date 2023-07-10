Хто отримує доплату 30 тисяч гривень
Українські військові отримують доплати, розмір яких залежить від функцій, які вони виконують. Розподіл виглядає наступним чином:
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- 30 тисяч гривень – військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковики та курсантів військових вишів, офіцери управлінь і штабів.
- 50 тисяч гривень – хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.
- 100 тисяч гривень – військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.
Гроші отримують ті, хто виконують наступні завдання:
- у складі угруповань військ чи резерву головнокомандувача ЗСУ;
- у складі пунктів управління Генштабу, які здійснюють управління угрупованнями військ, які діють;
- з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури;
- відряджені до військових адміністрацій у районах ведення бойових дій;
- із забезпечення підрозділів у районах ведення бойових дій згідно з логістичними розпорядженнями.
Натомість без доплат лишилися усі, хто не служить у складі угруповань Сил оборони або резерву головнокомандувача і перебуває за межами районів ведення бойових дій.
Кому дісталися найменші виплати
Наведемо декілька прикладів найнижчих виплат з урахуванням доплат 30 тисяч гривень:
- Командир бригади – 62 962 гривень.
- Командир батальйону – 54 362 гривні.
- Командир роти – 50 774 гривень.
- Командир взводу – 49 095 гривень.
- Головний сержант роти – 46 928 гривень.
- Рекрут – 43 175 гривень.