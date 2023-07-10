Хто отримує доплату 30 тисяч гривень

Українські військові отримують доплати, розмір яких залежить від функцій, які вони виконують. Розподіл виглядає наступним чином:

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30 тисяч гривень – військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковики та курсантів військових вишів, офіцери управлінь і штабів.

– військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковики та курсантів військових вишів, офіцери управлінь і штабів. 50 тисяч гривень – хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.

– хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання. 100 тисяч гривень – військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.

Нагадаємо! Від 1 лютого 2023 року доплату 30 тисяч гривень отримують лише військовослужбовці, які виконують бойові завдання згідно з наказами. Йдеться не лише про службовців, які перебувають у зоні бойових дій. Тобто навіть, якщо службовець на ротації, але виконує ці завдання – він має право на виплати.

Гроші отримують ті, хто виконують наступні завдання:

у складі угруповань військ чи резерву головнокомандувача ЗСУ;

у складі пунктів управління Генштабу, які здійснюють управління угрупованнями військ, які діють;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури;

відряджені до військових адміністрацій у районах ведення бойових дій;

із забезпечення підрозділів у районах ведення бойових дій згідно з логістичними розпорядженнями.

Натомість без доплат лишилися усі, хто не служить у складі угруповань Сил оборони або резерву головнокомандувача і перебуває за межами районів ведення бойових дій.

Кому дісталися найменші виплати

Наведемо декілька прикладів найнижчих виплат з урахуванням доплат 30 тисяч гривень: