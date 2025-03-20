Яку пенсію може мати людина з зарплатнею 15 тисяч гривень
- Пенсія з зарплатою 15 тисяч гривень та 45 років стажу становитиме 9 790 гривень.
- З 35 роками стажу та зарплатою 15 тисяч гривень пенсія буде 4 228,2 гривні.
Розмір майбутньої пенсії залежить від кількох чинників. До них належить заробітна плата та страховий стаж.
Пенсія з зарплатою 15 тисяч гривень
Також слід враховувати розмір середньої зарплати, пише 24 Канал з посиланням на Економічні новини.
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Наприклад, якщо людина вийшла на пенсію у 65 років, маючи 45 років страхового стажу та середню зарплату в 15 тисяч гривень, пенсія у березні поточного року для неї становитиме 9 790 гривень.
Однак цей розрахунок не враховує додаткові пільги, які можуть збільшити пенсію, серед них:
- статус ветерана війни;
- дитини війни;
- почесного донора;
- особливі заслуги перед Батьківщиною.
Водночас із зарплатнею в 15 тисяч гривень та з 35 роками стажу можна розраховувати на пенсію у розмірі 4 228,2 гривні, про що пише OBOZ.UA.
Згідно з останніми даними Пенсійного фонду, в Україні середня зарплата, за якою заплатили єдиний соцвнесок, становить 16 836 гривні. А співвідношення 15 тисяч гривень до зазначеної зарплати складає 0,89.
Зверніть увагу! Таким чином всі ці три фактори – середня зарплата за три роки, 35 років стажу та співвідношення 15 тисяч гривень до середньої зарплати – передбачають виплату у розмірі 4 228,2 грн.