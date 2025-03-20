Яку пенсію може мати людина з зарплатнею 15 тисяч гривень

Розмір майбутньої пенсії залежить від кількох чинників. До них належить заробітна плата та страховий стаж.

Пенсія з зарплатою 15 тисяч гривень

Також слід враховувати розмір середньої зарплати, пише 24 Канал з посиланням на Економічні новини.

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Наприклад, якщо людина вийшла на пенсію у 65 років, маючи 45 років страхового стажу та середню зарплату в 15 тисяч гривень, пенсія у березні поточного року для неї становитиме 9 790 гривень.

Однак цей розрахунок не враховує додаткові пільги, які можуть збільшити пенсію, серед них:

статус ветерана війни;

дитини війни;

почесного донора;

особливі заслуги перед Батьківщиною.

Водночас із зарплатнею в 15 тисяч гривень та з 35 роками стажу можна розраховувати на пенсію у розмірі 4 228,2 гривні, про що пише OBOZ.UA.

Згідно з останніми даними Пенсійного фонду, в Україні середня зарплата, за якою заплатили єдиний соцвнесок, становить 16 836 гривні. А співвідношення 15 тисяч гривень до зазначеної зарплати складає 0,89.

Зверніть увагу! Таким чином всі ці три фактори – середня зарплата за три роки, 35 років стажу та співвідношення 15 тисяч гривень до середньої зарплати – передбачають виплату у розмірі 4 228,2 грн.