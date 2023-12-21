Заробітна плата у 2024 році: як зростуть доходи українців

Відповідно до Держбюджету-2024, в Україні збільшать розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. А, отже, українців очікує як збільшення доходів, так і виплат.

Якою буде мінімальна заробітна плата

Уряд ухвалив рішення й про підвищення мінімальної заробітної плати у 2024 році.

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перший етап – мінімальна заробітна плата з 1 січня в Україні сягне 7 100 гривень , що на 400 гривень більше, ніж розмір зарплати у 2023 році.

з 1 січня в Україні сягне , що на 400 гривень більше, ніж розмір зарплати у 2023 році. другий етап – підвищення відбудеться з 1 квітня: тоді розмір становитиме вже 8 000 гривень.

Зміни у зарплаті бюджетників

Згідно з прогнозами Мінфіну, середньомісячна заробітна плата у 2024 році в Україні становитиме 21 809 гривень.

Також, з 1 січня 2024 року посадові оклади працівників галузей бюджетної сфери будуть розраховувати виходячи з розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС:

у розмірі 3 195 гривень, а з 1 квітня 2024 року – 3 600 гривень.

Відтак пропонується доручити керівникам установ бюджетної сфери забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати шляхом встановлення доплат, надбавок, премій.

Які ще зміни чекають українців

Премії, надбавки та доплати будуть залежати від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

У Держбюджеті-2024 заплановано збільшення прожиткового мінімуму – до 2 920 гривні, а для осіб, які втратили працездатність – зросте до 2 361 гривні. Своєю чергою, мінімальна зарплата і прожитковий мінімум також впливають на розмір багатьох виплат, як-от:

посадовий оклад працівників;

податкова соціальна пільга;

неоподатковані розміри доходів;

максимальна база нарахування ЄСВ і мінімальний страховий внесок;

мінімальне і максимальне обмеження розміру лікарняних і декретних;

індексація зарплати;

розмір єдиного податку та ЄСВ для підприємців;

місцеві податки та збори;

податок на нерухомість;

туристичний збір;

штрафи;

збір за місця для паркування транспортних засобів.

Наприклад, мінімальна база нарахування Єдиного соціального внеску з 1 січня складатиме 1 562 гривень, а з 1 квітня – 1 760 гривень.

А максимальна база нарахування ЄСВ – дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати, а отже з 1 січня 2024 року складатиме 23 430 гривень, а з 1 квітня – 26 400 гривень.

Розрахунок відбувався за такою схемою: розмір мінімальної заробітної плати х 15 (максимальна база нарахування ЄСВ) х 22% (основна ставка єдиного внеску).