Какой будет минимальная заработная плата

Правительство приняло решение и о повышении минимальной заработной платы в 2024 году.

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первый этап – минимальная заработная плата с 1 января в Украине достигнет 7 100 гривен , что на 400 гривен больше, чем размер зарплаты в 2023 году

с 1 января в Украине достигнет , что на 400 гривен больше, чем размер зарплаты в 2023 году второй этап – повышение произойдет с 1 апреля: тогда размер составит уже 8 000 гривен.

Любопытно! Согласно прогнозам Минфина, среднемесячная заработная плата в 2024 году в Украине составит 21 809 гривен.

Изменения в зарплате бюджетников

Также, с 1 января 2024 года должностные оклады работников отраслей бюджетной сферы будут рассчитывать исходя из размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС:

в размере 3 195 гривен, а с 1 апреля 2024 года – 3 600 гривен.

Следовательно, предлагается поручить руководителям учреждений бюджетной сферы обеспечить внутри фонда оплаты труда дифференциацию заработной платы путем установления доплат, надбавок, премий.

Обратите внимание! Премии, надбавки и доплаты будут зависеть от сложности, ответственности и условий производимой работы, квалификации работника, результатов его труда.

Какие еще изменения ждут украинцев

В Госбюджете-2024 запланировано увеличение прожиточного минимума до 2 920 гривен, а для лиц, потерявших трудоспособность – вырастет до 2 361 гривны. В свою очередь, минимальная зарплата и прожиточный минимум также влияют на размер многих выплат, таких как:

должностной оклад работников;

налоговая социальная льгота;

необлагаемые размеры доходов;

максимальная база начисления ЕСВ и минимальный страховой взнос;

минимальное и максимальное ограничение размера больничных и декретных;

индексация заработной платы;

размер единого налога и ЕСВ для предпринимателей;

местные налоги и сборы;

налог на недвижимость;

туристический сбор;

штрафы;

сбор за места для парковки транспортных средств.

Например, минимальная база начисления Единого социального взноса с 1 января составит 1 562 гривен, а с 1 апреля – 1 760 гривен.

А максимальная база начисления ЕСВ – равна 15 размерам минимальной зарплаты, а следовательно с 1 января 2024 года составит 23 430 гривен, а с 1 апреля – 26 400 гривен.