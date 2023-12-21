Якою буде мінімальна заробітна плата
Уряд ухвалив рішення й про підвищення мінімальної заробітної плати у 2024 році.
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- перший етап – мінімальна заробітна плата з 1 січня в Україні сягне 7 100 гривень, що на 400 гривень більше, ніж розмір зарплати у 2023 році.
- другий етап – підвищення відбудеться з 1 квітня: тоді розмір становитиме вже 8 000 гривень.
Зміни у зарплаті бюджетників
Також, з 1 січня 2024 року посадові оклади працівників галузей бюджетної сфери будуть розраховувати виходячи з розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС:
- у розмірі 3 195 гривень, а з 1 квітня 2024 року – 3 600 гривень.
Відтак пропонується доручити керівникам установ бюджетної сфери забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати шляхом встановлення доплат, надбавок, премій.
Які ще зміни чекають українців
У Держбюджеті-2024 заплановано збільшення прожиткового мінімуму – до 2 920 гривні, а для осіб, які втратили працездатність – зросте до 2 361 гривні. Своєю чергою, мінімальна зарплата і прожитковий мінімум також впливають на розмір багатьох виплат, як от:
- посадовий оклад працівників;
- податкова соціальна пільга;
- неоподатковані розміри доходів;
- максимальна база нарахування ЄСВ і мінімальний страховий внесок;
- мінімальне і максимальне обмеження розміру лікарняних і декретних;
- індексація зарплати;
- розмір єдиного податку та ЄСВ для підприємців;
- місцеві податки і збори;
- податок на нерухомість;
- туристичний збір;
- штрафи;
- збір за місця для паркування транспортних засобів.
Наприклад, мінімальна база нарахування Єдиного соціального внеску з 1 січня складатиме 1 562 гривень, а з 1 квітня – 1 760 гривень.
А максимальна база нарахування ЄСВ – дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати, а отже з 1 січня 2024 року складатиме 23 430 гривень, а з 1 квітня – 26 400 гривень.