Якою буде мінімальна заробітна плата

Уряд ухвалив рішення й про підвищення мінімальної заробітної плати у 2024 році.

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  • перший етап – мінімальна заробітна плата з 1 січня в Україні сягне 7 100 гривень, що на 400 гривень більше, ніж розмір зарплати у 2023 році.
  • другий етап – підвищення відбудеться з 1 квітня: тоді розмір становитиме вже 8 000 гривень.

Зміни у зарплаті бюджетників

Також, з 1 січня 2024 року посадові оклади працівників галузей бюджетної сфери будуть розраховувати виходячи з розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС:

  • у розмірі 3 195 гривень, а з 1 квітня 2024 року – 3 600 гривень.

Відтак пропонується доручити керівникам установ бюджетної сфери забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати шляхом встановлення доплат, надбавок, премій.

Які ще зміни чекають українців

У Держбюджеті-2024 заплановано збільшення прожиткового мінімуму – до 2 920 гривні, а для осіб, які втратили працездатність – зросте до 2 361 гривні. Своєю чергою, мінімальна зарплата і прожитковий мінімум також впливають на розмір багатьох виплат, як от:

  • посадовий оклад працівників;
  • податкова соціальна пільга;
  • неоподатковані розміри доходів;
  • максимальна база нарахування ЄСВ і мінімальний страховий внесок;
  • мінімальне і максимальне обмеження розміру лікарняних і декретних;
  • індексація зарплати;
  • розмір єдиного податку та ЄСВ для підприємців;
  • місцеві податки і збори;
  • податок на нерухомість;
  • туристичний збір;
  • штрафи;
  • збір за місця для паркування транспортних засобів.

Наприклад, мінімальна база нарахування Єдиного соціального внеску з 1 січня складатиме 1 562 гривень, а з 1 квітня – 1 760 гривень.

А максимальна база нарахування ЄСВ – дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати, а отже з 1 січня 2024 року складатиме 23 430 гривень, а з 1 квітня – 26 400 гривень.