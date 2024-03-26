Зарплата чиновників: у кого з урядовців найвищі виплати

Міністерство фінансів сформувало дашборд з чисельністю та зарплатами чиновників за січень 2024 року. Опубліковані дані будуть оновлюватись щомісячно.

У кого найвищі зарплати

До списку увійшли дані про працівників державних органів та органів судової влади. Також на дащборді представлена інформація, відносно співробітників місцевих держадміністрацій.

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Хто з них має найвищі виплати:

НКРЕКП – середня зарплата співробітників 68,9 тисячі гривень – усього працює 531 працівник – керівництво комісії отримує близько 400,7 тисячі гривень.

– середня зарплата співробітників 68,9 тисячі гривень – усього працює 531 працівник – керівництво комісії отримує близько 400,7 тисячі гривень. Антимонопольний комітет – середня зарплата співробітників 67,7 тисячі гривень – усього працює 465 осіб – керівництво отримує орієнтовно 126,1 тисячі гривень.

– середня зарплата співробітників 67,7 тисячі гривень – усього працює 465 осіб – керівництво отримує орієнтовно 126,1 тисячі гривень. Секретаріат Кабміну – середня зарплата співробітників 57,9 тисячі гривень – усього працює 677 осіб – керівництво отримує близько 101,7 тисячі гривень.

На 1 січня 2024 року у 108 органах держвлади працює 169 тисяч осіб. За 2023 рік кількість працівників у цій сфері зменшилась на 6,8 тисячі людей.

Яка буде зарплата у держслужбовців у 2024 році

Ще у грудні 2023 року Кабмін запровадив реформу оплати праці держслужбовців. Це нововведення дозволить зекономити 8 мільярдів гривень бюджетних коштів в рік.

Зараз оплата праці держслужбовців складається з 70% зарплати і 30% премії. Також, завдяки нововведенню зменшилась кількість вакансій для держслужби. Тепер це значення складає 19 тисяч.