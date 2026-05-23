Майже 26 тисяч: в Мінекономіки пояснили, чому підвищили поріг зарплат для бронювання

Напередодні уряд ухвалив нові критерії для бронювання працівників критично важливих підприємств. Зокрема, підвищив поріг зарплат, які мають платити компанії, щоб отримати бронь, майже до 26 тисяч гривень.

Чому підвищили поріг бронювання?

За новими правилами, для бронювання працівника рівень заробітної плати на підприємстві має складати не менше трьох мінімальних зарплат, тобто 25 941 гривню, пояснив міністр економіки України Олексій Соболев в етері національного телемарафону.

За його словами, підвищення пов'язане з вимогами часу. Адже з останнього зростання порогу зарплат минуло рік.

З того часу підскочила інфляція. До того ж міністр говорить, що середні зарплати працівників по Україні теж підвищилися.

Ми спілкувалися з бізнесом. І нам здається, що цей той рівень, який прийнятний для бізнесу,

– пояснив Соболев.

Водночас для прифронтових територій, де потрібно більше увагу до бізнесу, уряд залишив нинішній зарплатний критерій для бронювання.

Соболев підкреслив, що у такий спосіб держава враховує складніші умови роботи бізнесу у регіонах поблизу ведення бойових дій.

Для інших підприємств логіка така, що якщо компанія претендує на статус критично важливої, вона має відповідати оновленим критеріям. І, після консультацій з бізнесом, ми впевнені, що ці критерії будуть більшості компаній прийнятні,

– додав міністр.

Наразі чинний зарплатний критерій для підтвердження статусу критичного підприємства та бронювання працівників становить 2,5 мінімальної заробітної плати, тобто 21 618 гривень. Саме цей показник і наділі буде діяти в прифронтових регіонах.

Мінімальна зарплата у 2026 році, нагадаємо, становить 8 647 гривень.

Зауважте! Підвищення порогу зарплат торкнеться саме бізнесу. Адже, наприклад, для державних та комунальних підприємств, вимога у три "мінімалки" не діє. Також не застосовують цей критерій до низки інших компаній та осіб, зазначених у постанові Кабінету Міністрів № 76.

Які ще нові вимоги до бронювання?

Окрім зарплат, також зміняться правила для працівників, які працюють за сумісництвом. Відтепер людей, що вже мають відстрочку від мобілізації, враховуватимуть для бронювання лише за основним місцем роботи. Нововведення має запрацювати із середини червня.

Крім того, центральні та місцеві органи влади отримали місяць на оновлення критеріїв визначення критично важливих підприємств. Після цього їх потрібно буде погодити з Міністерством оборони України та Міністерством економіки України.

Під час перегляду критеріїв враховуватимуть, наскільки підприємство важливе для потреб економіки, функціонування інфраструктури, надання ключових послуг, виробництва необхідної продукції, а також збереження робочих місць і стабільності громад.

Також протягом трьох місяців планують перевірити усі компанії, які вже мають статус критично важливих. Водночас на період перевірок чинні бронювання працівників і сам статус критичності залишатимуться дійсними.