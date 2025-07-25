Рекордний ріст: як збільшився розмір зарплати для обчислення пенсій у червні

Щомісяця Пенсійний фонд визначає показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески. Цей показник впливає на розмір пенсій.

Який показник середньої зарплати у червні?

У червні розмір середньої зарплати зріс майже на 2 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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За даними ПФУ, офіційна зарплата в червні становила 22 336 гривень. Показник затвердили 25 липня.

З травня середня зарплата зросла на 1 981 гривню, що стало рекордним збільшенням. Зважаючи на ці суми, в Україні обраховують розмір пенсій.

Показник середньої заробітної плати / дані ПФУ

Яка середня зарплата в Україні за даними Держстату?

У 2025 середня заробітна плата в Україні зросла. Зокрема, за I квартал цього року вказаний показник збільшився на 24,1%. Нині він становить 23 460 гривень.

Станом на 16 червня, середня зарплата у доларовому еквіваленті орієнтовно – 564 долари. Ця сума більша ніж показник, що був актуальним до початку повномасштабної війни. Для розуміння, ще у 2021 році середня зарплата складала – 514 доларів.

За даними НБУ, цьогоріч номінальна зарплата зросте на 17,7%. А от реальний показник через вплив інфляції збільшиться лише на 3,9%.