Рекордний ріст: як збільшився розмір зарплати для обчислення пенсій у червні
- У червні розмір зарплати для обрахунку пенсій зріс на 2 000 гривень, досягнувши 22 336 гривень, що впливає на розмір пенсій.
- За даними Держстату, середня зарплата в першому кварталі 2025 року збільшилася на 24,1%, становлячи 23 460 гривень, а у доларовому еквіваленті — приблизно 564 долари.
Щомісяця Пенсійний фонд визначає показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески. Цей показник впливає на розмір пенсій.
Який показник середньої зарплати у червні?
У червні розмір середньої зарплати зріс майже на 2 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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За даними ПФУ, офіційна зарплата в червні становила 22 336 гривень. Показник затвердили 25 липня.
З травня середня зарплата зросла на 1 981 гривню, що стало рекордним збільшенням. Зважаючи на ці суми, в Україні обраховують розмір пенсій.
Показник середньої заробітної плати / дані ПФУ
Яка середня зарплата в Україні за даними Держстату?
У 2025 середня заробітна плата в Україні зросла. Зокрема, за I квартал цього року вказаний показник збільшився на 24,1%. Нині він становить 23 460 гривень.
Станом на 16 червня, середня зарплата у доларовому еквіваленті орієнтовно – 564 долари. Ця сума більша ніж показник, що був актуальним до початку повномасштабної війни. Для розуміння, ще у 2021 році середня зарплата складала – 514 доларів.
За даними НБУ, цьогоріч номінальна зарплата зросте на 17,7%. А от реальний показник через вплив інфляції збільшиться лише на 3,9%.