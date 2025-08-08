Уряд очікує, що середня зарплата доволі швидко зростатиме у найближчі роки. Проте є два сценарії розвитку подій.

Яка буде середня зарплата в Україні?

Щороку виплати зростатимуть щонайменше на 12%, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

У макропрогнозі є два варіанти розвитку подій: оптимістичний та песимістичний, який передбачає продовження війни в Україні. За першим сценарієм зарплата зростатиме так:

2026 рік – 30 240 гривень, зростання на 24,0%;

2027 рік – 35 268 гривень, зростання на 16,6%;

2028 рік – 39 758 гривень, зростання на 12,7%.

За другим прогнозом розмір виплат зміниться так:

2026 рік – 30 032 гривень, зростання на 23,1%;

2027 рік – 34 808 гривень, зростання на 15,9%;

2028 рік – 39 436 гривень, зростання на 13,3%.

Який зараз розмір середньої зарплата для обрахунку пенсій?

У червні оновили показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески. Його використовують для обчислення пенсій.

Розмір середньої зарплати за травень становив 20 355 гривень, показник оновили 26 червня. Так середня зарплата за місяць зросла з 19 856 гривень. Зважаючи на ці суми, в Україні обраховують розмір пенсій.

Натомість за даними Держстату, за I квартал цього року вказаний показник збільшився на 24,1%. Нині він становить 23 460 гривень.

Станом на 16 червня, середня зарплата у доларовому еквіваленті орієнтовно – 564 долари. Ця сума більша ніж показник, що був актуальним до початку повномасштабної війни. Для розуміння, ще у 2021 році середня зарплата складала – 514 доларів.