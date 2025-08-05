Яка ситуація з кадрами у школах України?
На сьогодні у школах України дуже не вистачає вчителів природничих професій, таких як хімія, фізика та біологія. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".
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Однак, за словами Бабака, найгостріша проблема в школах полягає навіть не у дефіциті кадрів.
- Головне питання в тому, що не приходить на роботу молодь.
- Втім, на думку парламентаря, у цієї проблеми є дуже просте вирішення – підвищення зарплати вчителів.
Держава може скільки завгодно говорити про престиж, мотивацію, місію, але поки молодий фахівець не бачить перспективи стабільного та гідного заробітку – він просто не приходить у школу,
– зазначив Бабак.
Чому зарплати вчителів не ростуть?
Бабак додав, що Верховна Рада вже внесла зміни до законів "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту", які передбачають більші виплати педагогам.
- Вони містять норму про те, що мінімальна зарплата вчителя в Україні має складати не менше 3 мінімальних зарплат. У 2025 році мало б бути 24 000 гривень.
- Втім кожного року цю норму відтерміновують при ухваленні державного бюджету, який не може витримати таке навантаження, особливо під час війни.
Проте я переконаний – іншого шляху немає. Якщо ми хочемо бачити в школах молодих фахівців, мотивованих, активних, то мусимо забезпечити гідну оплату їхньої праці,
– наголосив Бабак.
Варто знати! Окрім зарплати, вчителі в Україні мають право на доплату за роботу в несприятливих умовах. З вересня її розмір зросте вдвічі – з 1 300 до 2 600 гривень.