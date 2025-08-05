Яка ситуація з кадрами у школах України?

На сьогодні у школах України дуже не вистачає вчителів природничих професій, таких як хімія, фізика та біологія. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Однак, за словами Бабака, найгостріша проблема в школах полягає навіть не у дефіциті кадрів.

Головне питання в тому, що не приходить на роботу молодь.

Втім, на думку парламентаря, у цієї проблеми є дуже просте вирішення – підвищення зарплати вчителів.

Держава може скільки завгодно говорити про престиж, мотивацію, місію, але поки молодий фахівець не бачить перспективи стабільного та гідного заробітку – він просто не приходить у школу,

– зазначив Бабак.

Чому зарплати вчителів не ростуть?

Бабак додав, що Верховна Рада вже внесла зміни до законів "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту", які передбачають більші виплати педагогам.

Вони містять норму про те, що мінімальна зарплата вчителя в Україні має складати не менше 3 мінімальних зарплат. У 2025 році мало б бути 24 000 гривень.

Втім кожного року цю норму відтерміновують при ухваленні державного бюджету, який не може витримати таке навантаження, особливо під час війни.

Проте я переконаний – іншого шляху немає. Якщо ми хочемо бачити в школах молодих фахівців, мотивованих, активних, то мусимо забезпечити гідну оплату їхньої праці,

– наголосив Бабак.

Варто знати! Окрім зарплати, вчителі в Україні мають право на доплату за роботу в несприятливих умовах. З вересня її розмір зросте вдвічі – з 1 300 до 2 600 гривень.