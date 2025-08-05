Какова ситуация с кадрами в школах Украины?

На сегодня в школах Украины очень не хватает учителей естественных профессий, таких как химия, физика и биология. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Однако, по словам Бабака, острая проблема в школах заключается даже не в дефиците кадров.

Главный вопрос в том, что не приходит на работу молодежь.

Впрочем, по мнению парламентария, у этой проблемы есть очень простое решение – повышение зарплаты учителей.

Государство может сколько угодно говорить о престиже, мотивации, миссии, но пока молодой специалист не видит перспективы стабильного и достойного заработка – он просто не приходит в школу,

– отметил Бабак.

Почему зарплаты учителей не растут?

Бабак добавил, что Верховная Рада уже внесла изменения в законы "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании", которые предусматривают большие выплаты педагогам.

Они содержат норму о том, что минимальная зарплата учителя в Украине должна составлять не менее 3 минимальных зарплат. В 2025 году должно быть 24 000 гривен.

Впрочем каждый год эту норму откладывают при принятии государственного бюджета, который не может выдержать такую нагрузку, особенно во время войны.

Однако я убежден – другого пути нет. Если мы хотим видеть в школах молодых специалистов, мотивированных, активных, то должны обеспечить достойную оплату их труда,

– подчеркнул Бабак.

Стоит знать! Кроме зарплаты, учителя в Украине имеют право на доплату за работу в неблагоприятных условиях. С сентября ее размер вырастет вдвое – с 1 300 до 2 600 гривен.