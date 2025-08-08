Правительство ожидает, что средняя зарплата будет довольно быстро расти в ближайшие годы. Однако есть два сценария развития событий.

Какая будет средняя зарплата в Украине?

Ежегодно выплаты будут расти минимум на 12%, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

В макропрогнозе есть два варианта развития событий: оптимистический и пессимистический, который предусматривает продолжение войны в Украине. По первому сценарию зарплата будет расти так:

2026 год – 30 240 гривен, рост на 24,0%;

2027 год – 35 268 гривен, рост на 16,6%;

2028 год – 39 758 гривен, рост на 12,7%.

По второму прогнозу размер выплат изменится так:

2026 год – 30 032 гривен, рост на 23,1%;

2027 год – 34 808 гривен, рост на 15,9%;

2028 год – 39 436 гривен, рост на 13,3%.

Какой сейчас размер средней зарплата для расчета пенсий?

В июне обновили показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы. Его используют для исчисления пенсий.

Размер средней зарплаты за май составлял 20 355 гривен, показатель обновили 26 июня. Так средняя зарплата за месяц выросла с 19 856 гривен. Учитывая эти суммы, в Украине рассчитывают размер пенсий.

Зато по данным Госстата, за I квартал этого года указанный показатель увеличился на 24,1%. Сейчас он составляет 23 460 гривен.

По состоянию на 16 июня, средняя зарплата в долларовом эквиваленте ориентировочно – 564 доллара. Эта сумма больше чем показатель, который был актуальным до начала полномасштабной войны. Для понимания, еще в 2021 году средняя зарплата составляла – 514 долларов.