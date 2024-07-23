Чи зросте зарплата українських військових з 1 серпня: названо суми

23 липня 2024, 15:56
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Джерело:

Сухопутні війська ЗСУ

Зарплата військового визначається залежно від посади, типу виконуваних завдань і розташування служби. Чи зможуть військові отримувати більшу заробітну плату вже з 1 серпня, читайте далі.

Чи зміниться розмір зарплат військових

З 1 серпня в Україні розмір зарплати військових залишиться без змін. Рівень їхнього забезпечення визначається безліччю факторів, таких як: звання, специфіка виконуваних завдань і місце служби.

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Офіцерський склад Сухопутних військ ЗСУ отримуватиме у серпні такі суми (без урахування додаткових винагород):

  • командир взводу – 28 229 гривень, 
  • командир батальйону – 36 481 гривню, 
  • командир бригади/командир полку ССО – 50 173 гривень.

Особи рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом (Сухопутні війська ЗСУ) без урахування додаткових винагород:

  • стрілець – 20 586 гривень,
  • навідник-оператор – 22 268 гривень, 
  • командир танка – 24 862 гривень, 
  • головний сержант роти – 26 094 гривні.
Зауважте! Зарплата військового складається з основного грошового забезпечення, яке визначається залежно від його посади, та додаткової фінансової винагороди, що надається згідно з указом президента під час воєнного стану.
Автор: Катерина Добровольська