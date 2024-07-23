Изменится ли размер зарплат военных

С 1 августа в Украине размер зарплаты военных останется без изменений. Уровень их обеспечения определяется множеством факторов, таких как: звание, специфика выполняемых задач и место службы.

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Офицерский состав Сухопутных войск ВСУ будет получать в августе такие суммы (без учета дополнительных вознаграждений):

  • командир взвода – 28 229 гривен,
  • командир батальона – 36 481 гривну,
  • командир бригады/командир полка ССО – 50 173 гривен.

Лица рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту (Сухопутные войска ВСУ) без учета дополнительных вознаграждений:

  • стрелок – 20 586 гривен,
  • наводчик-оператор – 22 268 гривен,
  • командир танка – 24 862 гривен,
  • главный сержант роты – 26 094 гривны.