Изменится ли размер зарплат военных

С 1 августа в Украине размер зарплаты военных останется без изменений. Уровень их обеспечения определяется множеством факторов, таких как: звание, специфика выполняемых задач и место службы.

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Офицерский состав Сухопутных войск ВСУ будет получать в августе такие суммы (без учета дополнительных вознаграждений):

командир взвода – 28 229 гривен,

– 28 229 гривен, командир батальона – 36 481 гривну,

– 36 481 гривну, командир бригады/командир полка ССО – 50 173 гривен.

Лица рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту (Сухопутные войска ВСУ) без учета дополнительных вознаграждений:

стрелок – 20 586 гривен,

– 20 586 гривен, наводчик-оператор – 22 268 гривен,

– 22 268 гривен, командир танка – 24 862 гривен,

– 24 862 гривен, главный сержант роты – 26 094 гривны.

Заметьте! Зарплата военного состоит из основного денежного обеспечения, которое определяется в зависимости от его должности, и дополнительного финансового вознаграждения, предоставляемого согласно указу президента во время военного положения.