Чи зміниться розмір зарплат військових
З 1 серпня в Україні розмір зарплати військових залишиться без змін. Рівень їхнього забезпечення визначається безліччю факторів, таких як: звання, специфіка виконуваних завдань і місце служби.
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Офіцерський склад Сухопутних військ ЗСУ отримуватиме у серпні такі суми (без урахування додаткових винагород):
- командир взводу – 28 229 гривень,
- командир батальйону – 36 481 гривню,
- командир бригади/командир полку ССО – 50 173 гривень.
Особи рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом (Сухопутні війська ЗСУ) без урахування додаткових винагород:
- стрілець – 20 586 гривень,
- навідник-оператор – 22 268 гривень,
- командир танка – 24 862 гривень,
- головний сержант роти – 26 094 гривні.