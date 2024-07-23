Чи зміниться розмір зарплат військових

З 1 серпня в Україні розмір зарплати військових залишиться без змін. Рівень їхнього забезпечення визначається безліччю факторів, таких як: звання, специфіка виконуваних завдань і місце служби.

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Офіцерський склад Сухопутних військ ЗСУ отримуватиме у серпні такі суми (без урахування додаткових винагород):

командир взводу – 28 229 гривень,

– 28 229 гривень, командир батальйону – 36 481 гривню,

– 36 481 гривню, командир бригади/командир полку ССО – 50 173 гривень.

Особи рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом (Сухопутні війська ЗСУ) без урахування додаткових винагород:

стрілець – 20 586 гривень,

– 20 586 гривень, навідник-оператор – 22 268 гривень,

– 22 268 гривень, командир танка – 24 862 гривень,

– 24 862 гривень, головний сержант роти – 26 094 гривні.

Зауважте! Зарплата військового складається з основного грошового забезпечення, яке визначається залежно від його посади, та додаткової фінансової винагороди, що надається згідно з указом президента під час воєнного стану.