Деяким військовим скасували доплату: хто тепер отримуватиме 30, 50, 100 тисяч гривень

Виплати військовим нараховують по-новому з 1 лютого. Тепер розмір напряму залежить від участі у виконанні бойових завдань та участі в боях. Таке рішення Міноборони обґрунтовує дотриманням справедливості.

Чому військовим скоротили виплати

В Міноборони вважають, що попередня система нарахувань військовим була несправедлива. Донедавна ті бійці, які ризикують життям, отримували такі самі надбавки, як і ті, хто перебуває в тилу.

Зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тисяч гривень. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі самі додаткові виплати – 30 тисяч гривень,

– зазначив Олег Рогаль в інтерв'ю LB.ua.

Аналітики теж згодні з новим рішенням уряду. Кажуть, що воно було необхідним в першу чергу задля скорочення дефіциту бюджету, який у 2022 році досяг 911 мільярдів гривень.

Рішення про зменшення виплат рано чи пізно мало бути прийняте, з таким великим дефіцитом бюджету Україна несамодостатня. Зараз оцінити складно, який потенціал економії коштів внаслідок зменшення виплат військовим не на передовій. Без сумніву, потенційна економія буде використана для скорочення фіскального розриву,

– каже виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук у коментарі Forbes.

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Як зазначає народна депутатка з оборонного комітету ВРУ Соломія Бобровська, таке рішення мотивувалося суто фінансовими обмеженнями та було неминучим.

В Україні величезний дефіцит бюджету, лежить економіка і ми живемо коштом дотацій та іноземних вливань. Рішення є вимушеним. Але ми повинні до нього підійти правильно, щоб не викликати обурення у бійців. У пʼятницю буде засідання оборонного комітету, ми запросили міністра Рєзнікова, обговорюватимемо,

– повідомила депутатка.

Основну зарплату збільшать

Разом зі скасуванням додаткових виплат для тих, хто перебуває у тилу, в Міноборони повідомили, що для деяких бійців розмір зарплатні буде збільшено у березні.

А саме, вона становитиме не менше ніж 20 100 гривень для Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України. Раніше сума була на рівні 13 тисяч гривень.

для Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України. Раніше сума була на рівні 13 тисяч гривень. Також для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції України — не менше ніж 17 000 гривень.

За словами військових, через нові правила додалося більше хаосу. Досі не зрозуміло, яку суму захисник отримає в кінці місяця.

Я розумію, що потрібно оптимізувати бюджет та справедливо упорядкувати бойові виплати. Нас чекає серйозна хвиля мобілізації, гроші для багатьох новобранців є мотиваційним фактором. Додалося й хаосу. Зараз не опубліковано чіткого переліку, хто скільки буде отримувати. Скільки виплатять – сюрприз, який розкриється в кінці лютого,

– Олег Берестовий, лейтенант, командир підрозділу 15-ї бригади артрозвідки, продакт-менеджер в Uklon.

Як змінився розмір доплат у лютому

Нові правила нарахування доплат обґрунтовуються у наказ міністра оборони Олексія Резнікова. Згідно з ним залишається 3 види доплат:

Доплата у розмірі 100 000 гривень

Вона призначається тим захисникам, які беруть безпосередню участь у бойових діях на передовій або в інший спосіб забезпечують національну безпеку – здійснюють польоти чи виявляють повітряні цілі у зоні бойових дій тощо.

Виплати можуть отримати й військовослужбовці, які не перебувають на фронті. До прикладу, сили ППО. Але вони не отримають всі 100 тисяч гривень, а лише доплату за ті дні, коли є ракетна атака.

Зверніть увагу! Виплати у розмірі 100 000 гривень також збережуться для сімей зниклих безвісти та полонених захисників.

Доплата 50 000 гривень

У лютому з'явилася нова надбавка у розмірі 50 тисяч гривень. Вона призначена для органів військового управління – і тимчасових, і постійних. Хто саме отримає цю надбавку, затверджує Головнокомандувач ЗСУ. Як пояснив Олег Рогаль, для цієї виплати неообов'язково військовому перебувати в районі бойових дій.

Доплата 30 000 гривень

Для військових у тилу цю доплату скасували. Але 30 тисяч гривень продовжать платити військовим, які працюють на фронті, але не беруть участі в боях. Це стосується другої і третьої лінії оборони, зокрема.



Також цю доплату отримають ті, хто працює у прикордонних районах областей, де не ведуться бойові дії. Це стосується і тих, хто працює в матеріально-технічному забезпеченні.

Надбавки пораненим бійцям

Нові правила не торкнуться виплат грошового забезпечення пораненим бійцям. Під час лікування в стаціонарі щомісячні виплати становлять 100 000 гривень. Після виписки з лікарні також зберігаються виплати, тривалість яких залежить від важкості поранення.

Тяжкість поранення визначає військово-лікарська комісія. Залежно від висновку військовослужбовець матиме право отримувати або 100 000 гривень, або 30 000 протягом відпустки після лікування,

– пояснює Олег Рогаль.

Після стаціонару надбавка залежатиме від того, куди спрямують бійця:

якщо він повертається у військову частину, отримуватиме 30 000 гривень надбавки.

якщо в зону бойових дій – 100 000 гривень.

якщо ж бійця переведуть у тил — він може втратити надбавку.

Скільки грошей йде на армію у 2023 році

У 2023 році на армію та безпеку виділять 43% держбюджету або понад 1 трильйона гривень. Ці видатки у повному обсязі забезпечать виплати для військових, а також необхідне обладнання та зброю.

Інші видатки держбюджету забезпечить міжнародна допомога партнерів. Наступного року очікується понад 32 мільярди доларів від країн та інституцій G7. Також Україна розраховує на поглиблення співпраці з МВФ.

Нагадаємо, як раніше повідомляв голова податкового комітету Данило Гетманцев, у 2022 році видатки на сектор оборони збільшилися у 10 разів. Сумарні видатки на оборону, безпеку, правопорядок склали майже 1,6 трильйона гривень або 52,5% всіх видатків зведеного бюджету.