Деяким військовим скасували доплату: хто тепер отримуватиме 30, 50, 100 тисяч гривень
Виплати військовим нараховують по-новому з 1 лютого. Тепер розмір напряму залежить від участі у виконанні бойових завдань та участі в боях. Таке рішення Міноборони обґрунтовує дотриманням справедливості.
Чому військовим скоротили виплати
В Міноборони вважають, що попередня система нарахувань військовим була несправедлива. Донедавна ті бійці, які ризикують життям, отримували такі самі надбавки, як і ті, хто перебуває в тилу.
Зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тисяч гривень. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі самі додаткові виплати – 30 тисяч гривень,
– зазначив Олег Рогаль в інтерв'ю LB.ua.
Аналітики теж згодні з новим рішенням уряду. Кажуть, що воно було необхідним в першу чергу задля скорочення дефіциту бюджету, який у 2022 році досяг 911 мільярдів гривень.
Рішення про зменшення виплат рано чи пізно мало бути прийняте, з таким великим дефіцитом бюджету Україна несамодостатня. Зараз оцінити складно, який потенціал економії коштів внаслідок зменшення виплат військовим не на передовій. Без сумніву, потенційна економія буде використана для скорочення фіскального розриву,
– каже виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук у коментарі Forbes.
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Як зазначає народна депутатка з оборонного комітету ВРУ Соломія Бобровська, таке рішення мотивувалося суто фінансовими обмеженнями та було неминучим.
В Україні величезний дефіцит бюджету, лежить економіка і ми живемо коштом дотацій та іноземних вливань. Рішення є вимушеним. Але ми повинні до нього підійти правильно, щоб не викликати обурення у бійців. У пʼятницю буде засідання оборонного комітету, ми запросили міністра Рєзнікова, обговорюватимемо,
– повідомила депутатка.
Основну зарплату збільшать
Разом зі скасуванням додаткових виплат для тих, хто перебуває у тилу, в Міноборони повідомили, що для деяких бійців розмір зарплатні буде збільшено у березні.
- А саме, вона становитиме не менше ніж 20 100 гривень для Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України. Раніше сума була на рівні 13 тисяч гривень.
- Також для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції України — не менше ніж 17 000 гривень.
За словами військових, через нові правила додалося більше хаосу. Досі не зрозуміло, яку суму захисник отримає в кінці місяця.
Я розумію, що потрібно оптимізувати бюджет та справедливо упорядкувати бойові виплати. Нас чекає серйозна хвиля мобілізації, гроші для багатьох новобранців є мотиваційним фактором. Додалося й хаосу. Зараз не опубліковано чіткого переліку, хто скільки буде отримувати. Скільки виплатять – сюрприз, який розкриється в кінці лютого,
– Олег Берестовий, лейтенант, командир підрозділу 15-ї бригади артрозвідки, продакт-менеджер в Uklon.
Як змінився розмір доплат у лютому
Нові правила нарахування доплат обґрунтовуються у наказ міністра оборони Олексія Резнікова. Згідно з ним залишається 3 види доплат:
Доплата у розмірі 100 000 гривень
Вона призначається тим захисникам, які беруть безпосередню участь у бойових діях на передовій або в інший спосіб забезпечують національну безпеку – здійснюють польоти чи виявляють повітряні цілі у зоні бойових дій тощо.
Виплати можуть отримати й військовослужбовці, які не перебувають на фронті. До прикладу, сили ППО. Але вони не отримають всі 100 тисяч гривень, а лише доплату за ті дні, коли є ракетна атака.
Зверніть увагу! Виплати у розмірі 100 000 гривень також збережуться для сімей зниклих безвісти та полонених захисників.
Доплата 50 000 гривень
У лютому з'явилася нова надбавка у розмірі 50 тисяч гривень. Вона призначена для органів військового управління – і тимчасових, і постійних. Хто саме отримає цю надбавку, затверджує Головнокомандувач ЗСУ. Як пояснив Олег Рогаль, для цієї виплати неообов'язково військовому перебувати в районі бойових дій.
Доплата 30 000 гривень
Для військових у тилу цю доплату скасували. Але 30 тисяч гривень продовжать платити військовим, які працюють на фронті, але не беруть участі в боях. Це стосується другої і третьої лінії оборони, зокрема.
Також цю доплату отримають ті, хто працює у прикордонних районах областей, де не ведуться бойові дії. Це стосується і тих, хто працює в матеріально-технічному забезпеченні.
Надбавки пораненим бійцям
Нові правила не торкнуться виплат грошового забезпечення пораненим бійцям. Під час лікування в стаціонарі щомісячні виплати становлять 100 000 гривень. Після виписки з лікарні також зберігаються виплати, тривалість яких залежить від важкості поранення.
Тяжкість поранення визначає військово-лікарська комісія. Залежно від висновку військовослужбовець матиме право отримувати або 100 000 гривень, або 30 000 протягом відпустки після лікування,
– пояснює Олег Рогаль.
Після стаціонару надбавка залежатиме від того, куди спрямують бійця:
- якщо він повертається у військову частину, отримуватиме 30 000 гривень надбавки.
- якщо в зону бойових дій – 100 000 гривень.
- якщо ж бійця переведуть у тил — він може втратити надбавку.
Скільки грошей йде на армію у 2023 році
- У 2023 році на армію та безпеку виділять 43% держбюджету або понад 1 трильйона гривень. Ці видатки у повному обсязі забезпечать виплати для військових, а також необхідне обладнання та зброю.
- Інші видатки держбюджету забезпечить міжнародна допомога партнерів. Наступного року очікується понад 32 мільярди доларів від країн та інституцій G7. Також Україна розраховує на поглиблення співпраці з МВФ.
Нагадаємо, як раніше повідомляв голова податкового комітету Данило Гетманцев, у 2022 році видатки на сектор оборони збільшилися у 10 разів. Сумарні видатки на оборону, безпеку, правопорядок склали майже 1,6 трильйона гривень або 52,5% всіх видатків зведеного бюджету.