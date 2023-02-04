Почему военным сократили выплаты

В Минобороны считают, что предыдущая система начислений военным была несправедливой. До недавнего времени те бойцы, которые рискуют жизнью, получали такие же надбавки, как и те, кто находится в тылу.

Сейчас все военнослужащие, включая срочников и курсантов, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тысяч гривен. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают такие же дополнительные выплаты – 30 тысяч гривен,

– отметил Олег Рогаль в интервью LB.ua.

Аналитики тоже согласны с новым решением правительства. Говорят, что оно было необходимо в первую очередь для сокращения дефицита бюджета, который в 2022 году достиг 911 миллиардов гривен.

Решение об уменьшении выплат рано или поздно должно быть принято, с таким большим дефицитом бюджета Украина несамодостаточна. Сейчас оценить сложно, каков потенциал экономии средств вследствие уменьшения выплат военным не на передовой. Без сомнения, потенциальная экономия будет использована для сокращения фискального разрыва,

– говорит исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук в комментарии Forbes.

Интересно В ВСУ такие не нужны, – военный отреагировал на скандал с вечеринками, где издевались над девушками

Как отмечает народный депутат из оборонного комитета ВРУ Соломия Бобровская, такое решение мотивировалось сугубо финансовыми ограничениями и было неизбежным.

В Украине огромный дефицит бюджета, лежит экономика и мы живем на средства дотаций и иностранных вливаний. Решение является вынужденным. Но мы должны к нему подойти правильно, чтобы не вызвать возмущения бойцов. В пятницу будет заседание оборонного комитета, мы пригласили министра Резникова, будем обсуждать,

– сообщила депутат.

Основную зарплату увеличат

Вместе с отменой дополнительных выплат для находящихся в тылу в Минобороны сообщили, что для некоторых бойцов размер зарплаты будет увеличен.

А именно, она будет составлять не меньше, чем 20 100 гривен для Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. Раньше сумма была на уровне 13 тысяч гривен.

для Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. Раньше сумма была на уровне 13 тысяч гривен. Также для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских Национальной полиции Украины — не менее 17 000 гривен.

По словам военных, из-за новых правил добавилось больше хаоса. До сих пор непонятно, какую сумму защитник получит в конце месяца.

Я понимаю, что нужно оптимизировать бюджет и справедливо упорядочить боевые выплаты. Нас ждет серьезная волна мобилизации, деньги для многих новобранцев – мотивационный фактор. Добавилось и хаоса. Сейчас не опубликован четкий перечень, кто сколько будет получать. Сколько выплатят – сюрприз, который раскроется в конце февраля,

– Олег Берестовый, лейтенант, командир подразделения 15-й бригады артразведки, продакт-менеджер в Uklon.

Как изменился размер доплат в феврале

Новые правила начисления доплат обосновываются в приказе министра обороны Алексея Резникова. Согласно ему остается 3 вида доплат:

Доплата в размере 100 000 гривен

Она назначается тем защитникам, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на передовой или иным способом обеспечивают национальную безопасность – осуществляют полеты или обнаруживают воздушные цели в зоне боевых действий и т.д.

Выплаты могут получить и военнослужащие, не находящиеся на фронте. К примеру, силы ПВО. Но они не получат все 100 тысяч гривен, а только доплату за те дни, когда есть ракетная атака.

Обратите внимание! Выплаты в размере 100 000 гривен также сохранятся для семей пропавших без вести и пленных защитников.

Доплата 50 000 гривен

В феврале появилась новая прибавка в размере 50 тысяч гривен. Она предназначена для органов военного управления – и временных, и постоянных. Кто получит эту надбавку, утверждает Главнокомандующий ВСУ. Как пояснил Олег Рогаль, для этой выплаты необязательно военному находиться в районе боевых действий.

Доплата 30 000 гривен

Для военных в тылу эту доплату отменили. Но 30 тысяч гривен продолжат платить военным, работающим на фронте, но не участвующим в боях. Это касается второй и третьей линии обороны, в том числе.



Также эту доплату получат работающие в приграничных районах областей, где не ведутся боевые действия. Это касается и работающих в материально-техническом обеспечении.

Надбавки раненым бойцам

Новые правила не коснутся выплат денежного довольствия раненым бойцам. При лечении в стационаре ежемесячные выплаты составляют 100 000 гривен. После выписки из больницы также сохраняются выплаты, продолжительность которых зависит от тяжести ранения.

Тяжесть ранения определяет военно-врачебная комиссия. В зависимости от заключения военнослужащий будет иметь право получать либо 100 000 гривен, либо 30 000 в течение отпуска после лечения,

– объясняет Олег Рогаль.

После стационара прибавка будет зависеть от того, куда направят бойца:

если он возвращается в воинскую часть, будет получать 30 000 гривен надбавки.

если в зону боевых действий – 100 000 гривен.

если же бойца переведут в тыл, он может потерять надбавку.

Сколько денег уходит на армию в 2023 году

В 2023 году на армию и безопасность выделят 43% госбюджета или более 1 триллиона гривен. Эти расходы в полном объеме обеспечат выплаты военным, а также необходимое оборудование и оружие.

Остальные расходы госбюджета обеспечит международная помощь партнеров. В следующем году ожидается более 32 миллиардов долларов от стран и институтов G7. Также Украина рассчитывает на углубление сотрудничества с МВФ.

Напомним, как раньше сообщал глава налогового комитета Даниил Гетманцев, в 2022 году расходы на сектор обороны увеличились в 10 раз. Суммарные расходы на оборону, безопасность, правопорядок составили около 1,6 триллиона гривен или 52,5% всех расходов сводного бюджета.