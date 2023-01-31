Каковы доходы и расходы бюджета в 2022 году, рассказал председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Интересно Налоги для ФЛП в январе: сколько будут платить предприниматели

Поступление в бюджет в 2022 году

Как сообщил народный депутат, доходы сводного бюджета в 2022 году составили почти 2,2 триллиона гривен. Против позапрошлого года доходы выросли на 32,1% или 534 миллиарда гривен.

Однако в сопоставимых показателях, без грантов рост был на порядок меньше – 3,3% (+54 миллиарда гривен), а с учетом инфляции в реальном измерении такие доходы упали. Общие налоговые поступления сократились на 7,6% (-110,6 миллиарда гривен).

Как изменились доходы бюджета от налогов

Выросли поступления от НДФЛ (+20,3%), ренты (+5,4%), внутреннего НДС с учетом возмещения (+37,3%). Сократились поступления от налога на прибыль (на 20,3%), внутреннего акциза (на 28,1%), импортного акциза (на 49,3%), импортного НДС (на 35,3%).

Только по двум основным налогам на импорт – НДС и акцизу – сокращение против позапрошлого года составило 36,5% (более 170 миллиардов гривен). Местные налоги сократились на 6,2% (на 5,6 миллиарда гривен), но доходы от единого налога, занимающего львиную долю в них, немного увеличились – на 2,2% (на 0,95 миллиарда гривен).

Предоставив возможность на период военного положения не платить единый налог для плательщиков 1 и 2 группы, не осуществляющих деятельность, но вместе с тем предложив спецрежим единого налога 2% для 3-й группы без ограничений по сумме, мы поддержали и бизнес, и местные бюджеты в самый сложный. время для страны,

– подчеркивает Даниил Гетманцев.

Расходы бюджета превысили 3 триллиона гривен. По сравнению с позапрошлым годом расходы выросли на 65% или 1199,1 миллиарда гривен. Основная причина такого роста – необходимость финансирования расходов на оборону и безопасность. Против позапрошлого года расходы на оборону увеличились более чем на 1 триллион гривен.

Расходы на оборону в 2022 году

Суммарные расходы на оборону, безопасность, правопорядок составили около 1,6 триллиона гривен или 52,5% всех расходов сводного бюджета. Если в 2021 году Украина тратила в месяц из бюджета на оборону чуть более 10 миллиардов гривен, то после начала полномасштабной войны более чем в 10 раз.

В который раз я хотел бы обратить внимание, что бюджетные расходы на защиту от рашистской агрессии, мы финансируем за счет собственных налоговых и неналоговых поступлений, заимствований ОВГЗ, без грантов. И этих средств, если вынести за скобки эмиссионное финансирование НБУ, в прошлом году хватило только с небольшим запасом,

– подчеркивает нардеп.

Социальные и другие расходы

Около трети расходов сводного бюджета составляли социальная сфера: социальная защита (15%), образование (9,6%), медицина (7,1%), духовное и физическое развитие (1,1%). Против позапрошлого года расходы на социальную защиту увеличились на 23,9%, что позволило защитить социальные выплаты от инфляции во время войны (средняя инфляция по итогам 2022 года составила 20,2%).

Остальные расходы (14,8%) распределились следующим образом: 8,2% – общегосударственные функции, из них 5,3% – обслуживание государственного долга, 5,1% – экономическая деятельность, 1,4% – ЖКХ, 0,2% – экология. Итак, 5/6 расходов сводного бюджета 2022 составили два больших направления: безопасность/оборона и социальная сфера.

Сколько составил дефицит бюджета

Дефицит сводного бюджета (с учетом кредитования) составил 842,4 миллиарда гривен (по предварительным оценкам – 17,5% ВВП). Это рекордный показатель дефицита сводного бюджета за все время независимости Украины.

Несмотря на войну и значительный уровень дефицита Украина сохранила относительную макрофинансовую устойчивость, имея сопоставимую с некоторыми странами ЕС инфляцию, умеренную девальвацию на 25%, устойчивую банковскую систему и должным образом урегулированную ситуацию с госдолгом.

Но следует понимать, что такой уровень дефицита сводного бюджета в долгосрочной перспективе несовместим с макроэкономической стабильностью. Поэтому впереди непростой путь по его приведению к безопасному уровню, который, надеюсь, мы пройдем до конца вместе с партнерами из США, ЕС и МФО,

– подчеркнул нардеп.

По словам Даниила Гетманцева, первые шаги на этом пути в рамках мониторинговой программы с МВФ, по которой мы обязались отменить отдельные льготы введенные в военное время, как, например, специальный режим 2% по единому налогу, уже сделаны.

Напомним, в Украине в 2023 году появятся новые налоги: