Якими були доходи та видатки бюджету у 2022 році, розповів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Надходження до бюджету у 2022 році

Як повідомив народний депутат, доходи зведеного бюджету у 2022 році склали майже 2,2 трильйона гривень. Проти позаминулого року доходи зросли на 32,1% або 534 мільярди гривень.

Проте у співставних показниках, без грантів, зростання було на порядок меншим – 3,3% (+54 мільярди гривень), а з врахуванням інфляції в реальному вимірі такі доходи впали. Загальні податкові надходження скоротились на 7,6% (–110,6 мільярда гривень).

Як змінилися доходи бюджету від податків

Зросли надходження від ПДФО (+20,3%), ренти (+5,4%), внутрішнього ПДВ з врахуванням відшкодування (+37,3%). Скоротились надходження від податку на прибуток (на 20,3%), внутрішньому акцизу (на 28,1%), імпортному акцизу (на 49,3%), імпортному ПДВ (на 35,3%).

Лише по двох основних податках на імпорт – ПДВ та акцизу – скорочення проти позаминулого року склало 36,5% (понад 170 мільярдів гривень). Місцеві податки скоротились на 6,2% (на 5,6 мільярда гривень), але доходи від єдиного податку, який займає левову частку в них, трохи збільшились – на 2,2% (на 0,95 мільярда гривень).

Надавши можливість на період воєнного стану не сплачувати єдиний податок для платників 1 і 2 групи, що не здійснюють діяльність, але водночас запропонувавши спецрежим єдиного податку 2% для 3–ї групи без обмежень за сумою, ми підтримали й бізнес, і місцеві бюджети у найскладніший час для країни,

– підкреслює Данило Гетманцев.

Видатки бюджету перевищили 3 трильйони гривень. Порівняно із позаминулим роком видатки зросли на 65% або 1199,1 мільярда гривень. Основна причина такого зростання – необхідність фінансування видатків на оборону і безпеку. Проти позаминулого року видатки на оборону збільшились більш ніж на 1 трильйон гривень.

Видатки на оборону у 2022 році

Сумарні видатки на оборону, безпеку, правопорядок склали майже 1,6 трильйона гривень або 52,5% всіх видатків зведеного бюджету. Якщо у 2021 році Україна витрачала на місяць з бюджету на оборону трохи більше ніж 10 мільярдів гривень, то після початку повномасштабної війни більш ніж у 10 разів.

У котрий раз хотів би звернути увагу, що бюджетні видатки на захист від рашистської агресії, ми фінансуємо коштом власних податкових і неподаткових надходжень, запозичень ОВДП, без грантів. І цих коштів, якщо винести за дужки емісійне фінансування НБУ, минулого року вистачило лише з невеликим запасом,

– наголошує нардеп.

Соціальні та інші видатки

Майже третину видатків зведеного бюджету становила соціальна сфера: соціальний захист (15%), освіта (9,6%), медицина (7,1%), духовний і фізичний розвиток (1,1%). Проти позаминулого року видатки на соціальний захист збільшились на 23,9%, що дало змогу захистити соціальні виплати від інфляції під час війни (середня інфляція за підсумками 2022 року становила 20,2%).

Решта видатків (14,8%) розподілились наступним чином: 8,2% – загальнодержавні функції, з них 5,3% – обслуговування державного боргу, 5,1% – економічна діяльність, 1,4% – ЖКГ, 0,2% – екологія. Отже, 5/6 видатків зведеного бюджету 2022 року склали два великих напрями: безпека/оборона і соціальна сфера.

Скільки становив дефіцит бюджету

Дефіцит зведеного бюджету (з врахуванням кредитування) становив 842,4 мільярда гривень (за попередніми оцінками – 17,5% ВВП). Це рекордний показник дефіциту зведеного бюджету за увесь час незалежності України.

Попри війну і значний рівень дефіциту, Україна зберегла відносну макрофінансову стійкість, маючи співставну з деякими країнами ЄС інфляцію, помірну девальвацію на 25%, стійку банківську систему і належним чином врегульовану ситуацію із держборгом.

Але маємо розуміти, що такий рівень дефіциту зведеного бюджету у довгостроковій перспективі є несумісним із макроекономічною стабільністю. Тож попереду непростий шлях із його приведення до безпечного рівня, який, сподіваюсь, ми пройдемо до кінця разом із партнерами зі США, ЄС і МФО,

– наголосив нардеп.

За словами Данила Гетманцева, перші кроки на цьому шляху в рамках моніторингової програми з МВФ, за якою ми взяли на себе зобов’язання скасувати окремі пільги уведені у воєнний час, як, наприклад, спеціальний режим 2% по єдиному податку, вже зроблено.

Нагадаємо, в Україні у 2023 році з'являться нові податки: