Зростання зарплат військових: чи відбудеться збільшення виплат оборонців у грудні

Виплати українських військових складаються з зарплати та премії, яку надають, відповідно до спеціалізації. Сума розраховується індивідуально, зважаючи на встановлені нормативи.

Які виплати отримують військові

Сума виплат залежить від роду діяльності військового, місцеперебування та виконання спецзавдань. Кошти отримують не тільки оборонці на передовій, а і інші особи, які мають військову спеціалізацію.

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Які виплати мають військові зараз:

100 тисяч гривень

Найвищий розмір виплат отримують артилеристи та ракетні війська. Також такі кошти мають військові, що є частинами підрозділів ППО. Найвищий рівень премій отримують і громадяни, які виконують складні завдання на передовій.

50 тисяч гривень

Такі гроші надаються військовому командуванню, а також службовцям, які дислокуються у штабі. Однак, це можливо, лише за умови, що вказані громадяни є частиною підрозділів, перебуваючих на передовій.

30 тисяч гривень

Ці кошти отримують щомісячно службовці, які займаються розмінуванням територій. Йдеться про населені пункти, які не вважаються зоною бойових дій.

Українські військові отримують і інші виплати:

2 350 гривень надають курсантам;

6 000 гривень – строковики;

20 тисяч гривень – оборонці, які отримали поранення, внаслідок військових дій;

від 15 до 30 тисяч гривень – інструктори.

Уряд встановив мінімуми, нижче яких виплати військових бути не можуть. Наприклад, зарплата стрільців має бути щонайменше 20 587 гривень.

Чи зростуть виплати військових до кінця 2023 року

Цьогоріч заробітну плату військових підвищувати не будуть.Про зростання виплат у наступному році також поки не йшлося.

Однак, на етапі утвердження бюджету, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про пріоритети на витрати у наступному році. Йдеться про спрямування значних видатків на посилення оборонного сектору України.