Какие выплаты получают военные

Сумма выплат зависит от рода деятельности военного, местонахождения и выполнения спецзадач. Денежные средства получают не только защитники на передовой, но и другие лица, имеющие военную специализацию.

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Какие выплаты имеют военные сейчас:

100 тысяч гривен

Самый высокий размер выплат получают артиллеристы и ракетные войска. Также такие средства имеют военные, которые являются частями подразделений ПВО. Самый высокий уровень премий получают и граждане, выполняющие сложные задачи на передовой.

50 тысяч гривен

Такие деньги предоставляются военному командованию, а также служащим, дислоцирующимся в штабе. Однако это возможно только при условии, что указанные граждане являются частью подразделений, находящихся на передовой.

30 тысяч гривен

Эти средства получают ежемесячно служащие, занимающиеся разминированием территорий. Речь идет о населенных пунктах, которые не считаются зоной боевых действий.

Украинские военные получают и другие выплаты:

2 350 гривен предоставляют курсантам;

6 000 гривен – срочники;

20 тысяч гривен – защитники, получившие ранения, в результате военных действий;

от 15 до 30 тысяч гривен – инструкторы.

Правительство установило минимумы, ниже которых выплаты военных быть не могут. Например, зарплата стрелков должна быть не менее чем 20 587 гривен.

Возрастут ли выплаты военных к концу 2023 года

В этом году заработную плату военных повышать не будут. О росте выплат в следующем году также пока речь не шла.

Однако на этапе утверждения бюджета премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о финансовых приоритетах в следующем году. Речь идет о направлении значительных расходов на усиление оборонного сектора Украины.