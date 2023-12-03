Какие выплаты получают военные
Сумма выплат зависит от рода деятельности военного, местонахождения и выполнения спецзадач. Денежные средства получают не только защитники на передовой, но и другие лица, имеющие военную специализацию.
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Какие выплаты имеют военные сейчас:
- 100 тысяч гривен
Самый высокий размер выплат получают артиллеристы и ракетные войска. Также такие средства имеют военные, которые являются частями подразделений ПВО. Самый высокий уровень премий получают и граждане, выполняющие сложные задачи на передовой.
- 50 тысяч гривен
Такие деньги предоставляются военному командованию, а также служащим, дислоцирующимся в штабе. Однако это возможно только при условии, что указанные граждане являются частью подразделений, находящихся на передовой.
- 30 тысяч гривен
Эти средства получают ежемесячно служащие, занимающиеся разминированием территорий. Речь идет о населенных пунктах, которые не считаются зоной боевых действий.
Украинские военные получают и другие выплаты:
- 2 350 гривен предоставляют курсантам;
- 6 000 гривен – срочники;
- 20 тысяч гривен – защитники, получившие ранения, в результате военных действий;
- от 15 до 30 тысяч гривен – инструкторы.
Правительство установило минимумы, ниже которых выплаты военных быть не могут. Например, зарплата стрелков должна быть не менее чем 20 587 гривен.
Возрастут ли выплаты военных к концу 2023 года
В этом году заработную плату военных повышать не будут. О росте выплат в следующем году также пока речь не шла.
Однако на этапе утверждения бюджета премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о финансовых приоритетах в следующем году. Речь идет о направлении значительных расходов на усиление оборонного сектора Украины.