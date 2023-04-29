Від 20 до 150 тисяч: від чого залежить зарплата військового

Окрім основної зарплати (грошового забезпечення) військові також отримують грошову винагороду. Йдеться про доплати від 30 до 100 тисяч.

Від чого залежать доплати 30,50 та 100 тисяч

100 тисяч гривень отримувати військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.

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50 тисяч гривень отримують ті, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.

гривень отримують ті, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання. 30 тисяч отримують військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковики та курсантів військових вишів, офіцери управлінь і штабів.

Зарплати військових

Зарплата військового складається з декількох частин:

грошове забезпечення (основна зарплата), що залежить від посади, звання та вислуги років тощо;

грошова винагорода встановлена за ініціативою президента на період воєнного стану (30, 50 та 100 тисяч).

Зарплата з урахуванням грошової винагороди у 100 тисяч

Якщо військовий бере участь у бойових діях, то може отримувати в місяць в середньому від 120 тисяч до понад 150 тисяч на місяць.

Командир бригади з урахування грошової винагороди у 100 тисяч в середньому може розраховувати на 150 173 гривень.

Командир батальйону – 136 481 гривню на місяць.

Командир роти – 131 224 гривень.

Командир взводу – 128 229 гривень.

Головний сержант роти – 126 094 гривень.

Рекрут – 120 130 гривень.

Зарплата з урахуванням винагороди у 30 тисяч гривень