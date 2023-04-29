Від 20 до 150 тисяч: від чого залежить зарплата військового

29 квітня 2023, 10:00
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Окрім основної зарплати (грошового забезпечення) військові також отримують грошову винагороду. Йдеться про доплати від 30 до 100 тисяч.

Від чого залежать доплати 30,50 та 100 тисяч

  • 100 тисяч гривень отримувати військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.

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  • 50 тисяч гривень отримують ті, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.
  • 30 тисяч отримують військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковики та курсантів військових вишів, офіцери управлінь і штабів.

Зарплати військових

Зарплата військового складається з декількох частин:

  • грошове забезпечення (основна зарплата), що залежить від посади, звання та вислуги років тощо;
  • грошова винагорода встановлена за ініціативою президента на період воєнного стану (30, 50 та 100 тисяч).

Зарплата з урахуванням грошової винагороди у 100 тисяч

Якщо військовий бере участь у бойових діях, то може отримувати в місяць в середньому від 120 тисяч до понад 150 тисяч на місяць. 

  • Командир бригади з урахування грошової винагороди у 100 тисяч в середньому може розраховувати на 150 173 гривень. 
  • Командир батальйону – 136 481 гривню на місяць.
  • Командир роти – 131 224 гривень.
  • Командир взводу – 128 229 гривень.
  • Головний сержант роти – 126 094 гривень.
  • Рекрут – 120 130 гривень.

Зарплата з урахуванням винагороди у 30 тисяч гривень

  • Командир бригади – 62 962 гривень.
  • Командир батальйону – 54 362 гривні.
  • Командир роти – 50 774 гривень.
  • Командир взводу – 49 095 гривень.
  • Головний сержант роти – 46 928 гривень.
  • Рекрут – 43 175 гривень.

Автор: Дар'я Вереньова