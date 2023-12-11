Нові зарплати у 2024 році: у кого зростуть доходи

У 2024 році мінімальна заробітна плата в Україні зросте двічі за рік. Відтак, Кабмін планує також підвищити посадові оклади працівників бюджетної сфери.

Якою буде мінімальна заробітна плата у 2024 році

Проєктом закону про держбюджет на 2024 рік встановлюється мінімальна заробітна плата: з 1 січня – 7100 гривень; а з 1 квітня – 8000 гривень. Водночас у пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що середньомісячна заробітна плата зросте як у номінальному, так і у реальному вимірі – до 6%.

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За прогнозами Мінекономіки, номінальна середньомісячна зарплата в Україні зросте з 18 тисяч гривень до майже 22 тисяч гривень.

Зміни у зарплаті бюджетників

Відтак, з 1 січня 2024 року посадові оклади працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери можуть розраховувати виходячи з розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС суму у 3 195 гривень, а з 1 квітня 2024 року – 3 600 гривень.

Також пропонується доручити керівникам установ бюджетної сфери забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати шляхом встановлення доплат, надбавок, премій.

Актуальна ситуація з окладами бюджетників

Премії, надбавки та доплати будуть залежати від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

На разі посадові оклади розраховуються виходячи з розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду – у розмірі 2 893 гривні.

З метою недопущення збільшення грошового розриву… розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, на основі якого обчислюються посадові оклади за всіма тарифними розрядами ЄТС, потребує пропорційного перегляду відсотка,

– йдеться в документі.

Тобто, співвідношення між окладом працівника 1-го тарифного розряду – у розмірі 2 893 гривень, та мінімальною заробітною платою – у розмірі 6 700 гривень – складає 43,2%.