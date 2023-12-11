Якою буде мінімальна заробітна плата у 2024 році

Проєктом закону про держбюджет на 2024 рік встановлюється мінімальна заробітна плата: з 1 січня – 7100 гривень; а з 1 квітня – 8000 гривень. Водночас у пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що середньомісячна заробітна плата зросте як у номінальному, так і у реальному вимірі – до 6%.

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За прогнозами Мінекономіки, номінальна середньомісячна зарплата в Україні зросте з 18 тисяч гривень до майже 22 тисяч гривень.

Зміни у зарплаті бюджетників

Відтак, з 1 січня 2024 року посадові оклади працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери можуть розраховувати виходячи з розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС суму у 3 195 гривень, а з 1 квітня 2024 року – 3 600 гривень.

Також пропонується доручити керівникам установ бюджетної сфери забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати шляхом встановлення доплат, надбавок, премій.

Зверніть увагу! Премії, надбавки та доплати будуть залежати від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

Актуальна ситуація з окладами бюджетників

На разі посадові оклади розраховуються виходячи з розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду – у розмірі 2 893 гривні.

З метою недопущення збільшення грошового розриву… розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, на основі якого обчислюються посадові оклади за всіма тарифними розрядами ЄТС, потребує пропорційного перегляду відсотка,

– йдеться в документі.

Тобто, співвідношення між окладом працівника 1-го тарифного розряду – у розмірі 2 893 гривень, та мінімальною заробітною платою – у розмірі 6 700 гривень – складає 43,2%.