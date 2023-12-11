Какой будет минимальная заработная плата в 2024 году

Проектом закона о госбюджете на 2024 год устанавливается минимальная заработная плата: с 1 января – 7100 гривен; а с 1 апреля – 8000 гривен. В то же время в пояснительной записке к проекту говорится, что среднемесячная заработная плата вырастет как в номинальном, так и в реальном измерении – до 6%.

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По прогнозам Минэкономики, номинальная среднемесячная зарплата в Украине вырастет с 18 тысяч гривен до почти 22 тысяч гривен.

Изменения в зарплате бюджетников

Следовательно, с 1 января 2024 должностные оклады работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы могут рассчитывать исходя из размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС сумму в 3 195 гривен, а с 1 апреля 2024 года – 3 600 гривен.

Также предлагается поручить руководителям учреждений бюджетной сферы обеспечить внутри фонда оплаты труда дифференциацию заработной платы путём установления доплат, надбавок, премий.

Обратите внимание! Премии, надбавки и доплаты будут зависеть от сложности, ответственности и условий производимой работы, квалификации работника, результатов его труда.

Актуальная ситуация с окладами бюджетников

В настоящее время должностные оклады рассчитываются исходя из размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда – в размере 2 893 гривны.

С целью недопущения увеличения денежного разрыва… размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда, на основе которого исчисляются должностные оклады по всем тарифным разрядам ЕТС, требует пропорционального пересмотра процента,

– говорится в документе.

То есть соотношение между окладом работника 1-го тарифного разряда – в размере 2 893 гривен, и минимальной заработной платой – в размере 6 700 гривен – составляет 43,2%.