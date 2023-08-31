Щоб забезпечити справедливість: зарплати держслужбовців можуть змінитися

З 1 січня 2024 року для держслужбовців можуть впровадити нову систему оплати праці. Зміни вже закладають в держбюджет на наступний рік.

Зміни до зарплат держслужбовців

Шмигаль заявив, що мета реформи – усунути зловживання службовців та забезпечити справедливість в оплаті.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді. Маємо прискоритись, аби нова система оплати праці запрацювала вже з 1 січня 2024 року. Готуємо державний бюджет на наступний рік з урахуванням нових підходів.

Зміни в оплаті будуть спрямовані на зменшення диспропорцій. Також акцент робитимуть на співвідношенні заробітної плати та обов'язків.

Сьогодні на нараді з урядовцями й парламентарями обговорили запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад та основні кроки, необхідні для завершення реформи,

– додав він.

Нова система посилить роль посадового окладу і допоможе усунути зловживання під час нарахування додаткових виплат і премій.

Якою буде фінансова допомога від інших держав у 2024 році

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що ситуація з наданням фінансової допомоги Україні поки є невизначеною, проте так було і минулого року.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Ситуація не є визначеною і ніхто нікому ще нічого не гарантував. Але так було і в минулому році. І на цей рік ми зможемо профінансувати всі видатки, в тому числі видатки сектору безпеки і оборони. На наступний рік ми ведемо перемовини з нашими партнерами, і я сподіваюся, що нам вдасться забезпечити фінансування всіх наших потреб.

Він наголосив, що важливо довести партнерам, що їхні кошти використовують за призначенням.

Ми готові будемо звітувати за кожен долар отриманої допомоги. Ми вже це робимо. У нас є досить тісна співпраця зі структурами з боку США, в нас постійно проводиться аудит, і кожен долар допомоги з боку США контролюється досить жорстко, і ми постійно надаємо всю інформацію, щоб продемонструвати, яким чином ця допомога використовується,

– пояснив він.

Цьогорічні видатки на безпеку та оборону становили 1,6 трильйона гривень, що є найбільшою статтею з бюджету-2023.