Де люди отримують більші зарплати: в Чехії чи Польщі

​У 2025 році середні зарплати в Польщі перевищили чеські майже за всіма ключовими показниками.​ Найвищі доходи спостерігаються в галузях інформаційних технологій, енергетики та професійних послуг.

Середні зарплати в Польщі

У Польщі середня брутто-зарплата становить 8 482,47 злотих на місяць (приблизно 2 035 євро), передає 24 Канал.

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Середня нетто-зарплата у Польщі становить 6 112,76 злотих (близько 1 465 євро), а медіанна брутто-зарплата – 6 641 злотий (1 515 євро)​.

У великих містах, таких як Варшава, Краків і Вроцлав, заробітки значно перевищують середні по країні.​

Середні зарплати в Чехії

Середня брутто-зарплата : 46 557 чеських крон на місяць (приблизно 1 860 євро)

Медіанна зарплата : 41 739 крон (близько 1 670 євро)

Середня зарплата в Празі: 59 870 крон (приблизно 2 390 євро)​

Найвищі заробітки фіксуються в столиці та в секторах ІТ, фінансів і енергетики.​

Таким чином, у 2025 році Польща обігнала Чехію за рівнем середніх зарплат, особливо в ключових галузях та великих містах.