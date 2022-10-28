Коли зарплати українців почнуть зростати: в НБУ зробили прогноз

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Як і раніше, ми оцінюємо, що номінальні зарплати цього року знизяться на 12 – 13% насамперед за рахунок приватного сектору. У реальному вимірі вони знизяться на чверть,

– йдеться у звіті НБУ.

2023 рік: що буде з попитом на працівників та зарплатою

У НБУ також прогнозують, що надалі відновлення економіки супроводжуватиметься пожвавленням попиту на робочу силу та відбуватиметься на тлі значних диспропорцій і дефіциту кваліфікованої робочої сили в окремих секторах.

Повернуться високі темпи щорічного росту номінальних зарплат. У наступному році вони перевищать свій довоєнний рівень, однак в реальному вимірі зростатимуть досить повільно через високу інфляцію,

– прогнозує регулятор.

Зараз попит на роботу переважає пропозицію

Щодо нинішньої ситуації на ринку праці, то в НБУ підкреслюють, що кількість шукачів роботи значно перевищує наявні робочі місця, а впевненість зайнятих у стабільному отриманні доходів і наявності роботи низька. Це змушує шукачів роботи погоджуватися на роботу не за спеціальністю та зменшувати зарплатні очікування.

Також в умовах зниження фінансової стійкості підприємств працедавці відкривають вакансії з меншим рівнем зарплати або не підвищують зарплати наявним працівникам. У результаті триває скорочення номінальних зарплат у приватному секторі, що за поточної високої інфляції означає суттєве скорочення зарплат і в реальному вимірі.

Хоча втрата трудових доходів частково компенсується соціальними допомогами уряду України та міжнародних організацій, а також виплатами військовим, добробут домогосподарств суттєво погіршився, що обмежує споживчий попит,

– розповіли в НБУ.

Які зарплати зараз в Україні

З 1 жовтня мінімальна зарплата зросла на 200 гривень, до 6 700 гривень.

зросла на 200 гривень, до 6 700 гривень. У погодинному вираженні цей показник нині складає 40,46 гривні.

У 2023 році, згідно з проєктом держбюджет-2023, зростання соціальних виплат буде стриманим та відповідатиме зростанню прожиткового мінімуму. НБУ припускають, що надалі їх збільшення пришвидшиться завдяки нарощенню ресурсів бюджету.

Також нагадаємо, що у липні в Україні скасували обов'язкові виплати заробітної плати мобілізованим працівникам. Однак є виключення, наприклад, педагогічні та науково-педагогічні працівники. Детальніше про це, читайте тут.

Більш ніж 50% українців нині незадоволені власним рівнем доходів, проте криза на ринку праці в умовах воєнного стану підштовхує їх до поступок.