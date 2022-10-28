Коли зарплати українців почнуть зростати: в НБУ зробили прогноз
Джерело:Національний банк України
У наступному році зарплати українців почнуть зростати внаслідок підвищення попиту на робочу силу в окремих галузях, але досить повільно через галузеві диспропорції. Про це Нацбанк розповів в жовтневому Інфляційному звіті.
Зарплати в Україні
- У 2022 році в НБУ прогнозують, що номінальні заплати впадуть на 12.3%, а реальні – на 26,9% з урахуванням фактору інфляції.
- У 2023 навпаки очікується зростання на номінальних зарплат на 32,8% та на 4,6% реальних.
Читайте також Паспорт, репутація і квиток в кіно: як використовуватимуть NFT у майбутньому
Як і раніше, ми оцінюємо, що номінальні зарплати цього року знизяться на 12 – 13% насамперед за рахунок приватного сектору. У реальному вимірі вони знизяться на чверть,
– йдеться у звіті НБУ.
2023 рік: що буде з попитом на працівників та зарплатою
У НБУ також прогнозують, що надалі відновлення економіки супроводжуватиметься пожвавленням попиту на робочу силу та відбуватиметься на тлі значних диспропорцій і дефіциту кваліфікованої робочої сили в окремих секторах.
Повернуться високі темпи щорічного росту номінальних зарплат. У наступному році вони перевищать свій довоєнний рівень, однак в реальному вимірі зростатимуть досить повільно через високу інфляцію,
– прогнозує регулятор.
Зараз попит на роботу переважає пропозицію
Щодо нинішньої ситуації на ринку праці, то в НБУ підкреслюють, що кількість шукачів роботи значно перевищує наявні робочі місця, а впевненість зайнятих у стабільному отриманні доходів і наявності роботи низька. Це змушує шукачів роботи погоджуватися на роботу не за спеціальністю та зменшувати зарплатні очікування.
Також в умовах зниження фінансової стійкості підприємств працедавці відкривають вакансії з меншим рівнем зарплати або не підвищують зарплати наявним працівникам. У результаті триває скорочення номінальних зарплат у приватному секторі, що за поточної високої інфляції означає суттєве скорочення зарплат і в реальному вимірі.
Хоча втрата трудових доходів частково компенсується соціальними допомогами уряду України та міжнародних організацій, а також виплатами військовим, добробут домогосподарств суттєво погіршився, що обмежує споживчий попит,
– розповіли в НБУ.
Які зарплати зараз в Україні
- З 1 жовтня мінімальна зарплата зросла на 200 гривень, до 6 700 гривень.
- У погодинному вираженні цей показник нині складає 40,46 гривні.
Також нагадаємо, що у липні в Україні скасували обов'язкові виплати заробітної плати мобілізованим працівникам. Однак є виключення, наприклад, педагогічні та науково-педагогічні працівники. Детальніше про це, читайте тут.Зверніть увагу! Більш ніж 50% українців нині незадоволені власним рівнем доходів, проте криза на ринку праці в умовах воєнного стану підштовхує їх до поступок.