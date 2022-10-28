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По-прежнему мы оцениваем, что номинальные зарплаты в этом году снизятся на 12 – 13%, прежде всего, за счет частного сектора. В реальном измерении они снизятся на четверть,

– говорится в отчете НБУ.

2023 год: что будет со спросом на работников и зарплатой

В НБУ также прогнозируют, что в дальнейшем восстановление экономики будет сопровождаться оживлением спроса на рабочую силу и происходит на фоне значительных диспропорций и дефицита квалифицированной рабочей силы в отдельных секторах.

Возвратятся высокие темпы ежегодного роста номинальных зарплат. В следующем году они превысят свой довоенный уровень, однако в реальном измерении будут расти довольно медленно из-за высокой инфляции,

– прогнозирует регулятор.

Сейчас спрос на работу преобладает.

Что касается нынешней ситуации на рынке труда, то в НБУ подчеркивают, что количество соискателей работы значительно превышает имеющиеся рабочие места, а уверенность занятых в стабильном получении доходов и наличии работы низка. Это заставляет соискателей соглашаться на работу не по специальности и уменьшать зарплатные ожидания.

Также в условиях снижения финансовой устойчивости предприятий работодатели открывают вакансии с меньшим уровнем зарплаты или не повышают зарплату имеющимся работникам. В итоге идет сокращение номинальных зарплат в частном секторе, что при текущей высокой инфляции означает существенное сокращение зарплат и в реальном измерении.

Хотя потеря трудовых доходов частично компенсируется социальными пособиями правительства Украины и международных организаций, а также выплатами военным, благосостояние домохозяйств существенно ухудшилось, что ограничивает потребительский спрос,

– рассказали в НБУ.

Обратите внимание! В 2023 году, согласно проекту госбюджета-2023, рост социальных выплат будет сдержан и будет соответствовать росту прожиточного минимума. НБУ предполагают, что в дальнейшем их увеличение ускорится благодаря наращиванию ресурсов бюджета.

Какие зарплаты сейчас в Украине

С 1 октября минимальная зарплата выросла на 200 гривен до 6 700 гривен.

выросла на 200 гривен до 6 700 гривен. В почасовом выражении этот показатель составляет 40,46 гривны.

Также напомним, что в июле в Украине упразднили обязательные выплаты заработной платы мобилизованным работникам. Однако есть исключение, например, педагогические и научно педагогические работники. Подробнее об этом читайте здесь.

Обратите внимание! Более 50% украинцев сейчас недовольны собственным уровнем доходов, однако кризис на рынке труда в условиях военного положения подталкивает их к уступкам.