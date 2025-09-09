В Україні відчувається дефіцит педагогічних кадрів у школах, зокрема, через невисокі зарплати. Як показують підрахунки, вчителі початкових класів отримують значно менше середньої зарплати по країні.

Скільки отримують вчителі 1-4 класів?

Середня заробітна плата вчителя початкових класів в Україні зросла на 6% за рік і складає 17 500 гривень у вересні 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Work.ua.

Дивіться також У МОН розповіли, учителів яких предметів бракує у школах

Проте в реальності дохід вчителя 1-4 класів залежно від стажу роботи, посадового окладу та доплат може бути значно меншим.

Варто зазначити, що на відміну від інших педагогів, які можуть не мати свого класу, вчителі початкових класів є класними керівниками й отримують надбавку за класне керівництво.

Її розмір визначає наказ Міністерства освіти "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти". Надбавка складає 20% від посадового окладу вчителя.

Нараховують доплату за керівництво на основі ставки, що розраховується за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Також враховують підвищення посадового окладу.

Якщо ж порахувати середню заробітну плату вчителя початкової школи для другої категорії за тарифною сіткою, з можливими доплатами, то сума виходить меншою за розрахунки порталу з пошуку роботи.

Розмір базового посадового окладу складе 6 773 гривні;

Якщо урахувати підвищення на 10% за постановою Кабміну № 22, сума збільшиться до 7 450 гривень.

Додавши доплату за класне керівництво (20% від ставки, тобто 1 354 гривні), отримаємо 8 795 гривень.

Плюсуємо мінімальну надбавку за вислугу років (10%, або 677 гривень) – маємо 9 472 гривні.

І, зрештою, додаємо обов'язкову доплату за роботу в несприятливих умовах, передбачену з 1 вересня – 2000 гривень.

У підсумку зарплата складає приблизно 11 480 гривень.

Деякі педагоги також мають право на доплату за перевірку зошитів (15% від посадового окладу) та надбавку за престижність праці (від 5% до 30%), але все визначається індивідуально.

Окрім того, заробітна плата вчителя початкових класів може значно відрізнятися від місця роботи та права на інші доплати.

Важливо! Разом з тим підрахунки показують, що в середньому зарплата вчителя 1-4 класів значно менша за середню по Україні, яка у липні 2025 року, за даними Держстату, сягнула 26 500 гривень.

Зарплати педагогів в Україні: що відомо?