Майже до 20 000 гривень: як зростуть зарплати вчителів до 2028 року

У найближчі три роки в освітній системі Україні плануються зміни, які торкнуться усіх ланок – від дитячих садочків до шкіл. Вчителі також можуть розраховувати на покращення умов роботи та оплати праці.

Як виростуть зарплати вчителів

У 2025 році зарплати українських вчителів збережеться на рівні минулого року – близько 15 000 гривень на місяць. Втім уже в наступні 3 роки уряд планує підвищення виплат педагогам, повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт Бюджетної декларації на 2026-2028 роки.

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Очікується, що заробітні плати вчителів виростуть таким чином:

у 2026 році – до 17 000 гривень;

у 2027 році – 18 300 гривень;

у 2028 році – 19 600 гривень.

Варто знати! Очікується, що з 2025 року близько 120 000 вчителів щороку будуть проходити підвищення кваліфікації.

Що чекає на школярів та дошкільнят

Особливу увагу держава й надалі приділятиме школярам з особливими освітніми потребами.

У 2024 році інклюзивною освітою у школах України були охоплені понад 36 000 дітей.

З 2025 року кількість дітей в інклюзивних класах зросла до 43 700 школярів і, як очікується, залишатиметься на такому рівні до 2028 року.

У дитячих садочках планують щороку виховувати близько 15 000 малюків в інклюзивних групах.

Кількість інклюзивних класів також збільшуватиметься – з 33 000 у 2025 році до 40 000 у 2028 році.

Також уряд планує збільшити кількість класів, які обладнані за стандартами Нової української школи до 1 000 у2025 році і підтримувати цю планку у наступні три роки.

Важливо! В Україні має поступово скоротитися кількість комунальних шкіл. У 2025 році їх нарахували близько 12 600. Однак вже до 2028 року таких навчальних закладів має стати не більше 10 500.