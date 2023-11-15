Уже з наступного року: вчителям підвищать зарплати до 17 тисяч гривень

Для працівників освіти піднімуть зарплати уже наступного року. У Кабміні спрогнозували, що оклади педагогів зростуть на 21%, а зарплата вчителів вищої категорії до 17,4 тисячі гривень.

Вчителі отримуватимуть більше

Денис Шмигаль під час засідання уряду розповів, про підвищення зарплат вчителів, яке входить до соціальних витрат держбюджету на 2024 рік.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Закладаємо у бюджеті зростання зарплат вчителів. Загалом виплати педагогам наступного року зростуть на 21%. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії збільшується з 14,4 тисячі гривень до 17,4 тисячі гривень.

Наступного року на освіту виділять на 15% більше грошей ніж цього року, ця сума становить 179 мільярдів гривень.

Продовжили фінансування й інших освітніх програм:

облаштування укриттів – 2,5 мільярда гривень;

реформа НУШ – 1,5 мільярда гривень;

модернізація шкільних їдалень – 1,5 мільярда гривень;

нові шкільні автобуси – 1 млрд гривень.

Також зростуть на 15% видатки на фінансування науки, зокрема у сфері оборонно-промислового комплексу.

Зарплата українців зросла

В ІІ кварталі 2023 року середня зарплата українців зросла до 17 176 гривень, тобто на 25,2% з другим кварталом минулого року.

За даними Держстату найбільше вплати зросли у наступних сферах:

інформація та телекомунікації – на 30,1% до 36 604 гривень;

фінансова та страхова діяльність – на 34,7% до 32 801 гривні;

професійна, наукова та технічна діяльність – на 21,4% до 22 871 гривні;

державне управління й оборона – на 13,3% до 21 929 гривень.

Варто нагадати, що у Бюджеті-2024 передбачено, що наступного року середня зарплата по Україні досягне позначки 21 809 гривень.