Вчителі отримуватимуть більше

Денис Шмигаль під час засідання уряду розповів, про підвищення зарплат вчителів, яке входить до соціальних витрат держбюджету на 2024 рік.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Закладаємо у бюджеті зростання зарплат вчителів. Загалом виплати педагогам наступного року зростуть на 21%. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії збільшується з 14,4 тисячі гривень до 17,4 тисячі гривень.

Зверніть увагу! Наступного року на освіту виділять на 15% більше грошей ніж цього року, ця сума становить 179 мільярдів гривень.

Продовжили фінансування й інших освітніх програм:

облаштування укриттів – 2,5 мільярда гривень;

реформа НУШ – 1,5 мільярда гривень;

модернізація шкільних їдалень – 1,5 мільярда гривень;

нові шкільні автобуси – 1 млрд гривень.

Також зростуть на 15% видатки на фінансування науки, зокрема у сфері оборонно-промислового комплексу.

Зарплата українців зросла

В ІІ кварталі 2023 року середня зарплата українців зросла до 17 176 гривень, тобто на 25,2% з другим кварталом минулого року.

За даними Держстату найбільше вплати зросли у наступних сферах:

інформація та телекомунікації – на 30,1% до 36 604 гривень;

фінансова та страхова діяльність – на 34,7% до 32 801 гривні;

професійна, наукова та технічна діяльність – на 21,4% до 22 871 гривні;

державне управління й оборона – на 13,3% до 21 929 гривень.

Варто нагадати, що у Бюджеті-2024 передбачено, що наступного року середня зарплата по Україні досягне позначки 21 809 гривень.