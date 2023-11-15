Вчителі отримуватимуть більше
Денис Шмигаль під час засідання уряду розповів, про підвищення зарплат вчителів, яке входить до соціальних витрат держбюджету на 2024 рік.
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Закладаємо у бюджеті зростання зарплат вчителів. Загалом виплати педагогам наступного року зростуть на 21%. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії збільшується з 14,4 тисячі гривень до 17,4 тисячі гривень.
Продовжили фінансування й інших освітніх програм:
- облаштування укриттів – 2,5 мільярда гривень;
- реформа НУШ – 1,5 мільярда гривень;
- модернізація шкільних їдалень – 1,5 мільярда гривень;
- нові шкільні автобуси – 1 млрд гривень.
Також зростуть на 15% видатки на фінансування науки, зокрема у сфері оборонно-промислового комплексу.
Зарплата українців зросла
В ІІ кварталі 2023 року середня зарплата українців зросла до 17 176 гривень, тобто на 25,2% з другим кварталом минулого року.
За даними Держстату найбільше вплати зросли у наступних сферах:
- інформація та телекомунікації – на 30,1% до 36 604 гривень;
- фінансова та страхова діяльність – на 34,7% до 32 801 гривні;
- професійна, наукова та технічна діяльність – на 21,4% до 22 871 гривні;
- державне управління й оборона – на 13,3% до 21 929 гривень.
Варто нагадати, що у Бюджеті-2024 передбачено, що наступного року середня зарплата по Україні досягне позначки 21 809 гривень.