Додаткові виплати чорнобильцям

Ті, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи мають право на отримання двох пенсійних виплат – державної пенсії та додаткової виплати.

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Тим пенсіонерам, що працювали чи жили на забруднених територіях, призначають пенсії за віком зі скороченням пенсійного віку – від 1 до 13 років. Тривалість трудового стажу зменшують на число років зниження пенсійного віку, але у підсумку стаж не може бути нижчий, ніж 15 років.

Вихід на пенсію ліквідатори аварії на ЧАЕС зменшують на 5,8 чи 10 років. Це залежить від тривалості роботи у чорнобильській зоні.

Зверніть увагу! Якщо є стаж на підземних роботах, шкідливих чи з особливо важкими умовами праці за Списком №2 вік додатково скорочують на 3 роки. Відтак стаж для чоловіків має бути не менший за 10 років, для жінок – мінімум 7,5 років.

Потерпілим від аварії на ЧАЕС теж скорочують вік виходу на пенсію – від 1 до 10 років. Під час цього враховується зона радіологічного забруднення, де жив чи працював громадянин, а також тривалості проживання або роботи.

Громадянам, які отримали інвалідність у зв’язку з аварією на ЧАЕС, пенсії призначають в сумі відшкодування фактичних збитків із зарплати за роботу в зоні відчуження (у період з 1986 по 1990 роки) або із зарплатні, визначеної з п’ятикратного обсягу мінімальної зарплати.

Розмір виплат по інвалідності

З 1 березня 2023 року мінімальні розміри пенсій по інвалідності встановили на таких рівнях:

для I групи – 8 187,48 гривні;

для II групи – 6 549,98 гривні;

III групи та дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

Крім того, до державних пенсій за віком або по інвалідності встановлюється додаткова пенсія. Вона залежить від категорії постраждалих.

Особам, що належать до категорії 1 (з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС):

особам з інвалідністю I групи – 474,5 гривні;

особам з інвалідністю II групи – 379,6 гривні;

особам з інвалідністю III групи – 284,7 гривні;

Для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

особам з інвалідністю I групи — 341,64 гривні;

особам з інвалідністю II групи – 227,76 гривні;

особам з інвалідністю III групи – 170,82 гривні;

Особам, що належать до категорій 2–4:

категорія 2 – 170,82 гривні;

категорія 3 — 113,88 гривні;

категорія 4 – 56,94 гривні;

Важливо! Діти, які отримали внаслідок аварії інвалідність, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу встановлено додаткові виплати на рівні 170,82 гривні.

Для осіб з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 1 березня 2023 року розмір мінімальної пенсійної виплати становить:

особи з інвалідністю І групи – 13 376,21 гривні;

особи з інвалідністю ІІ групи – 10 700,97 гривні;

особи з інвалідністю ІІІ групи – 8 025,73 гривні.

До слова, якщо годувальник сім'ї, який належав до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, загинув, то членам сім'ї призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Якщо ж особа була учасником ліквідації наслідків аварії, то розмір її пенсії у зв’язку з втратою годувальника може обчислюватись із заробітку, який одержувався за роботу в зоні відчуження у період з 1986 року по 1990 рік. Крім того, може обчислюватися ще із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.