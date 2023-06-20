Різниця велика: як відрізняються виплати військових

Військові отримують грошове забезпечення (аналог зарплати) залежно від своєї посади та вислуги, проте це ще не усі виплати. Також вони мають право на доплати від 30 до 100 тисяч гривень.

З чого складається зарплата військових

По суті зарплата військових складається з двох головних частин, це:

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грошове забезпечення (основна зарплата), що залежить від посади, звання та вислуги років тощо;

грошова винагорода встановлена за ініціативою президента на період воєнного стану (30, 50 та 100 тисяч).

Своєю чергою грошова винагорода виплачується бійцям залежно від розташування та функції, яку він виконує під час війни. Їх розподіл виглядає наступним чином:

100 тисяч гривень – військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.

– військові, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. 50 тисяч гривень – ті, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.

– ті, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання. 30 тисяч гривень – військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковики та курсантів військових вишів, офіцери управлінь і штабів.

Який реальний розмір виплат

Наведемо декілька прикладів, як виглядають виплати військових з доплатами у 100 та 30 тисяч гривень. Тож, зарплата з урахуванням грошової винагороди у 100 тисяч гривень:

Командир бригади – 150 173 гривень.

Командир батальйону – 136 481 гривню на місяць.

Командир роти – 131 224 гривень.

Командир взводу – 128 229 гривень.

Головний сержант роти – 126 094 гривень.

Рекрут – 120 130 гривень.

Зарплата з урахуванням винагороди у 30 тисяч гривень: